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你喜愛吃到飽嗎？／大啖牛排海鮮 不必掂量荷包

聯合報／ 文／林靜瑜（屏東鹽埔）
自從「吃到飽」餐廳蔚為時尚，中式、西式一應俱全，且價格實惠，總算不必再「順了姑意，逆了嫂意」而傷腦筋。圖／林靜瑜提供
自從「吃到飽」餐廳蔚為時尚，中式、西式一應俱全，且價格實惠，總算不必再「順了姑意，逆了嫂意」而傷腦筋。圖／林靜瑜提供

以往親友聚會，常為了吃飯問題而傷腦筋，自從「吃到飽」餐廳蔚為時尚，中式、西式一應俱全，且價格實惠，總算不必再「順了姑意，逆了嫂意」，贏得讚賞之餘，對此類型的餐館，更是躍躍欲試了。

身為職業婦女，蠟燭兩頭燒，實在分身乏術。廚藝尚能應付日常三餐，但若要舉辦宴會，只怕會黔驢技窮，這時挑選一家口碑好、用餐環境衛生安全，又能吃到飽、賓主盡歡的餐廳，於我而言無異救贖。

大啖平日鮮有機會採買的高單價牛排海鮮，不必先掂量荷包，心疼所費不貲。偶爾放縱一下味蕾，犒賞自己與家人，更從用餐過程，堆積如山的空盤中，驚覺孩子們的潛力，平時明明這個不吃、那個不愛的，怎麼個個都成了大胃王了。

我看他們吃得高興，雖然成為眾人公認會蝕本的「小姐」（與台語意謂食量小的「小食」諧音），也覺得錢沒有白花。雖號稱「吃到飽」，但若因「吃太飽」，導致頭腦昏沉、腸胃不適，甚至需要打針吃藥緩解，那才是得不償失呢。

話說：「青菜蘿蔔各有所好」，每個人對人、事、物的看法與標準皆有不同，雖然「吃到飽」餐廳常為人所詬病，但美食當前，又有幾人能抵抗誘惑？我覺得久久吃一次，下一餐少吃或是不吃就好。畢竟「吃到飽」的營運方式能沿襲至今，背後仍有大批擁護者。

職業婦女 牛排 海鮮 吃到飽

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