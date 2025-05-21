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精神醫脫下白袍走入街頭 用信任為病友鋪路重返人生

中央社／ 台北21日電
三軍總醫院北投分院社區精神科主治醫師陳泰宇（後）已在街頭服務約2年，他使出渾身解數，打入街友圈，透過長效針劑，助思覺失調症個案穩定控制病情。（陳泰宇提供） 中央社
三軍總醫院北投分院社區精神科主治醫師陳泰宇（後）已在街頭服務約2年，他使出渾身解數，打入街友圈，透過長效針劑，助思覺失調症個案穩定控制病情。（陳泰宇提供） 中央社

三總北投分院精神科醫師脫下白袍、離開診間，走進家門、融入街友圈，用信任為病友鋪路重返人生，透過長效針劑穩定控制病情，讓迷航的靈魂回家，甚至找到穩定工作回歸社會。

三總北投分院深耕社區精神醫療數10年，三總北投分院社區精神科主任楊蕙年今天在記者會上分享，早期由老一輩醫師帶頭「走出診間」，深入社區主動探訪病友，逐步發展出跨區域、跨單位緊密合作的社區行動醫療照護模式。

將警消人員、衛政社政專業人員串連成一個網，接住所有迷失的靈魂，提供思覺失調症等精神科病友全面完整照護。楊蕙年提到，堅信住家已遭人監聽，甚至不敢在家過夜，這是思覺失調症患者的日常，因為生病部位是大腦，影響判斷力，病友經常難以察覺自己病了，也就是缺乏病識感。

三軍總醫院北投分院的精神科醫師脫下白袍，主動走進病友家中，甚至化身為風水師造訪，以關心居住環境與生活狀況為切入點，透過專業會談技巧和引導，建立信任關係，讓病友放下戒心，敞開心扉訴說恐懼，進而願意接受治療。不僅走進家中，團隊更使出渾身解數，打入街友圈。

像變色龍般自然轉換語氣與話題，三總北投分院社區精神科主治醫師陳泰宇已在街頭服務約2年，他說，不少思覺失調症患者因身處弱勢，隨著疾病惡化不得已才離開原生家庭，成為無家者。個案受疾病所苦，時常睡不好、影響日常，他們其實很想接受治療，改善現狀。

陳泰宇表示，這是三總北投分院、台北市社會局及推動「街頭家醫」的思安慈善服務協會合作，每次到街頭服務，透過社工牽線，耐心與無家者說明治療，大約6、7成患者願意現場接受1劑長效針劑，「我大約4週後會再度到台北車站找他們，再打1劑長效針劑。」

陳泰宇指出，國內研究發現，若病友改用更長效針劑，一年內平均住院天數顯著下降超過25天，醫療費用降幅近5成，病友生活品質也獲得大幅改善。透過長效針劑穩定控制病情後，這些病友逐漸恢復現實感，不少人都重回家庭，甚至能從事工作，回歸社會。

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