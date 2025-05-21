聽新聞
0:00 / 0:00
101輛電動機車燒毀 中華郵政：都是報廢車「初判自燃」
中華郵政公司新店青潭戶外停車場昨傳火警，停車場停放約760輛報廢電動機車，101輛遭燒毀，中華郵政今表示，初判疑似電動車輛自燃所致，均為報廢車輛，不影響投遞，但對於停車場760輛報廢車輛卻未移除具風險的電池，中華郵政表示，剩餘報廢車電池將先移除。
中華郵政表示，中華郵政新店青潭戶外停車場，20日晚上10時許發生火警，消防人員20分鐘即將火勢撲滅，現場無人員傷亡，經消防人員初步研判疑似電動車輛自燃所致，正式起火原因仍待火災鑑識調查報告釐清。
中華郵政指出，本次火警造成101輛報廢電動機車損毀，該等車輛是2017年購置，均已逾使用年限並完成繳牌報廢監理程序，訂於8月交付變賣。
中華郵政說，遭燒毀的電動機車均為報廢車，因此郵件投遞作業照常進行，不影響用郵民眾權益及郵遞時效，後續將全面檢視停車場消防設備、增加社區保全巡邏次數，並將剩餘報廢車輛電池先行移除，以防類似情事再度發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言