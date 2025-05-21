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101輛電動機車燒毀 中華郵政：都是報廢車「初判自燃」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政公司新店青潭戶外停車場昨傳火警，停車場停放約760輛報廢電動機車，101輛遭燒毀。聯合報系資料照
中華郵政公司新店青潭戶外停車場昨傳火警，停車場停放約760輛報廢電動機車，101輛遭燒毀。聯合報系資料照

中華郵政公司新店青潭戶外停車場昨傳火警，停車場停放約760輛報廢電動機車，101輛遭燒毀，中華郵政今表示，初判疑似電動車輛自燃所致，均為報廢車輛，不影響投遞，但對於停車場760輛報廢車輛卻未移除具風險的電池，中華郵政表示，剩餘報廢車電池將先移除。

中華郵政表示，中華郵政新店青潭戶外停車場，20日晚上10時許發生火警，消防人員20分鐘即將火勢撲滅，現場無人員傷亡，經消防人員初步研判疑似電動車輛自燃所致，正式起火原因仍待火災鑑識調查報告釐清。

中華郵政指出，本次火警造成101輛報廢電動機車損毀，該等車輛是2017年購置，均已逾使用年限並完成繳牌報廢監理程序，訂於8月交付變賣。

中華郵政說，遭燒毀的電動機車均為報廢車，因此郵件投遞作業照常進行，不影響用郵民眾權益及郵遞時效，後續將全面檢視停車場消防設備、增加社區保全巡邏次數，並將剩餘報廢車輛電池先行移除，以防類似情事再度發生。

電動機車 火燒車 停車場 中華郵政

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