不內耗、不糾結、別忙得沒有意義！七個人生金句學習《不慌不忙》

●《不慌不忙》七大人生金句分享

1.上班和愛情在某些方面是一致的：在哪裡不重要，跟誰在一起最重要。

圖／ingimage圖庫提供、文摘自《不慌不忙》

2.想從別人身上學到更多知識，也要讓別人從自己身上獲得啟發。

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3.期望身邊的人與你和解，首先自己跟自己和解。

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4.你是你自己的老闆。自己管理好自己，為自己的工作與前程負責。如果自己管不好自己，那麼沒有人可以幫你。

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5.從刻板的工作中找到樂趣至為關鍵。誰懂得找樂，誰快樂，誰能快樂工作，誰就能有更好的收穫。

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6.不要回首過去，也不必寄望未來，集中精力做好眼前的每一件事。

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7.在人生的下半場，要不斷適應現實與預想的落差，做好不如所願的準備。

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【書名：《不慌不忙》、作者：林桂枝、出版社：幸福文化】