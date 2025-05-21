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不內耗、不糾結、別忙得沒有意義！七個人生金句學習《不慌不忙》
編按：每天忙得團團轉，累到只能吃頓飯，滑一下手機....你已經陷入忙碌的無限迴圈，忘了生活滋味嗎？人生不是只是競速，而是一場沉穩前行的長途旅程。不內耗、不糾結、別忙得沒有意義！
作者為資深廣告人，走過節奏快速刺激且殘酷的工作歷程，在重新看待工作與生活的定義後，給同樣不安定的心靈，更多內核穩定的力量。
●《不慌不忙》七大人生金句分享
1.上班和愛情在某些方面是一致的：在哪裡不重要，跟誰在一起最重要。
2.想從別人身上學到更多知識，也要讓別人從自己身上獲得啟發。
3.期望身邊的人與你和解，首先自己跟自己和解。
4.你是你自己的老闆。自己管理好自己，為自己的工作與前程負責。如果自己管不好自己，那麼沒有人可以幫你。
5.從刻板的工作中找到樂趣至為關鍵。誰懂得找樂，誰快樂，誰能快樂工作，誰就能有更好的收穫。
6.不要回首過去，也不必寄望未來，集中精力做好眼前的每一件事。
7.在人生的下半場，要不斷適應現實與預想的落差，做好不如所願的準備。
【書名：《不慌不忙》、作者：林桂枝、出版社：幸福文化】
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