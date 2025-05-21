礦業變潮了! 紅點設計得獎作品 黃金博物館展出

新北市黃金博物館即日起推出「新北市鶯歌工商2024德國紅點設計大獎成果展」，由鶯歌工商學生李佳怡、洪立潔與羅芮苡以金瓜石黃金採礦文化為核心，參加德國紅點設計比賽，以饒富人文風味的插畫創作，重現礦工生活的奮鬥故事與歷史記憶，獲得「品牌暨傳達設計類」紅點獎，十分難得可貴。

黃金博物館館長林文中表示，這次難得與鶯歌工商合作展出學生們的作品，很高興新北市的學子們已具有國際級的設計實力，學生們能關注臺灣這塊土地的文化，以黃金山城意象參與比賽，令人感動。黃金博物館長期致力於礦業文化推廣，能見到年輕世代投入其中，也深感與有榮焉。

「逐憶鑠金：黃金礦業文化形象推廣設計」作品包含一系列海報、書冊，以及便當、醬菜、便條紙等周邊商品。透過年輕視角重新詮釋礦業文化，巧妙融入觀光推廣，打造獨具特色的品牌形象。鶯歌工商表示，除了紅點獎，該系列作品也榮獲其他4項國際獎項，希望透過這次館校合作的《逐憶鑠金》展，拋磚引玉促使更多學子發揮設計長才，持續在全球舞台發光發熱。