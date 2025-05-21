影／新東陽打造桃機新景點 盼旅人留下獨特美好回憶

桃園國際機場第一航廈又有新的打卡點！新東陽攜手墨策國際與好樣設計，以幾米繪本「向左走．向右走」為靈感，共同在桃機一航廈三樓出境大廳南側打造全新休憩空間「旅人廣場」。新東陽於今天舉辦啟用儀式，由新東陽總經理麥升陽主持，機場公司副總經理李俊德、孫宏彬、余崇立等貴賓出席。

新東陽總經理麥升陽表示，新東陽從1979年機場一期航廈啟用的時候就在此展店，陪伴機場公司一路走來40幾個年頭，留給旅人很多不同的回憶。機場一般是大家一個旅程的起點，也是故事的開始，他自己在1980年移民美國時，那時候每個人出國親友還會獻上花圈，他也有戴上花圈所以記憶非常深刻，當初拍攝的照片也還保留著。

他也提到，每個時代都有每個時代的一個記憶，希望這次新東陽重新塑造一航廈南側三樓，希望這個「旅人廣場」從這邊出發的時候都能留下特別的記憶。「旅人廣場」特別選擇幾米老師的作品「向左走．向右走」作為主題，以作品中男女主角相遇這樣一個很好的故事，希望大家能在這邊感受到台灣的味道，留下獨特跟美好的回憶。

新東陽指出，「旅人廣場」在保留既有商業設施與動線的前提下，巧妙融入幾米筆下的視覺語彙，創造出美感與機能兼具的療癒風景，展現機場公共休憩空間的另一種風貌。空間裝置以「相信．相遇」為主題，重現書中男女主角歷經多次錯身，終於在水池前相遇的片段。經典場景的重現，搭配水池與天鵝、城市意象結構與巨型毛毛兔，為空間增添活潑與純真的氣息，營造出令人放鬆的氛圍。