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誠品台南店28日試營運！挑高10米雙層書店 獨家引進恆春網美咖啡廳

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
誠品生活全新創作「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計5月28日試營運。圖／誠品生活提供
誠品生活全新創作「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計5月28日試營運。圖／誠品生活提供

誠品生活（2926）21日宣布，獨棟大店「誠品生活台南」將於5月28日試營運，全新4層樓6,000坪建築已獲「世界設計大獎首獎，挑高10米優雅壯闊的雙層書店為南台灣書量最豐富，更以國際化視野創作南台灣最大兒童館，蒐羅全球特色繪本打造獨樹一格的「誠品繪本公寓」，集結歐美日多國重量級繪本作家作品進駐。

誠品生活表示，台南匯集閱讀、藝術文化、生活風格、文創設計、潮流時尚、主題餐飲等多元內容，試營運起台南人出示身分證、教育藝文工作者憑名片或工作證，皆有機會獲得價值800元限量敦親睦鄰「專屬厚禮包」，包含開幕紀念好禮及優惠券可即折用，送完為止。

其中南台灣獨家「誠品酒窖」提供全球知名酒莊逾7,500款紅白酒和香檳，帶來世界葡萄酒文化體驗，特色主題餐廳齊聚，首度攜手五星級漢來美食引進「漢來上海湯包」私房菜與精緻湯品，台中知名排餐「FORE restaurant柴燒牛排」與高雄八十年老字號「汕頭泉成沙茶潮鍋」，亦是饕客首選。

三五好友可在榮獲歐洲啤酒大賽金獎的「金色三麥LE BLE D'OR」享受最Chill微醺時光，或在歐陸料理「默爾pasta&pizza」、「莫凡彼餐廳」以及曾獲比利時iTQi頂級美味大獎的「成真咖啡Come True Café」、台南在地澎湃早午餐「光合箱子」、米其林認證推薦「長順茗茶」、人氣手搖飲「醇白茶飲」等，共創美好生活時光。

別具心意的還有恆春老宅咖啡廳「伯虎在二樓」獨家進駐，帶來全台最南端手作可麗露；台南熱門千層蛋糕「狸小路」全新創作甜點品牌「山茶家」，以大蒜包聞名的「懿品乳酪菓子手造所」則獨家推出「甜點吃到飽」主題店！日本伴手禮設計大賽金牌名店「KADOYA喫茶店」、古早台式麵包「蜷尾家パン」等人氣美味，也首次進駐商場拓展全新店點。

南台灣最大的誠品兒童館更特別打造「誠品繪本公寓」，除了台灣在地繪本作家，也匯集英國、美國、加拿大、法國、義大利、日本、南韓等多國著名繪本插畫家作品齊聚，宛如比鄰而居。

誠品生活表示，誠品生活台南位於台南新興園區，鄰近安平港、奇美博物館、安平老街等知名景點，全棟規模6,000坪涵蓋誠品多種業態的精彩，周邊提供逾1,200個汽機車停車位，迎接國際觀光旅人和全台讀者民眾前來探索體驗，試營運首日11點起誠品會員可兌換當日限量優惠券，享恆春老宅咖啡廳「伯虎在二樓」手作甜點買一送一、全台獨家甜點店「山茶家」手作餅乾及經典台味麵包「蜷尾家パン」餐盒等多項優惠。

誠品生活全新創作「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計5月28日試營運。圖／誠品生活提供
誠品生活全新創作「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計5月28日試營運。圖／誠品生活提供
誠品生活全新創作「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計5月28日試營運。圖／誠品生活提供
誠品生活全新創作「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計5月28日試營運。圖／誠品生活提供

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