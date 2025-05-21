快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

蘇志燮要來！台北國際觀光博覽會23日登場 規模創新高

中央社／ 台北21日電

第19屆台北國際觀光博覽會將在23日登場，主辦單位表示，今年規模再創新高，參展廠商較去年成長近40%，預估將湧入30萬觀展人潮，創造無限商機。

第19屆台北國際觀光博覽會（TTE）將於5月23日至26日在台北世貿登場，以「陸海空．新體驗」為主題，象徵後疫情時代的旅遊型態正式進入更加自由、多元與無疆界的新紀元。

今年更首度舉辦韓國旅遊博覽會，並邀請韓星蘇志燮到場舉辦見面會，預估帶來龐大觀展人潮。日本觀光局參展主題則為「慢活日本」，以車站為展場設計主題，讓民眾體驗懷舊氣氛與悠閒時光，並邀請日本傳統魔術與江戶太神樂曲藝的表演，結合古風魅力與精湛技藝，營造濃厚日式文化氛圍。

台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏透過新聞稿表示，去年全年旅遊人次持續成長，旅客出國旅遊熱潮已恢復至疫情前榮景，同時也讓境外旅客回流台灣、刺激本地觀光，觀光產業復甦有感。

主辦單位指出，台北國際觀光博覽會今年規模再創新高，使用超過4000坪展示空間，參展廠商較去年成長近40%，達350家。此外，展會匯聚全球觀光力量，邀請8國海外單位，包括日本、南韓、菲律賓、關島、帛琉、泰國、阿根廷、馬來西亞等各國觀光局與海外業者。

各家業者也將祭出促銷優惠，長汎假期推出多樣行程搶客，長汎假期副總經理蔡錦惠表示，隨著旅遊市場逐步回溫，看準第3、4季出遊熱潮，暑假、秋季賞楓及北國追極光等行程，將於旅展祭出超值優惠，包括指定行程最高現折萬元、短線行程新台幣2萬元有找等。

可樂旅遊主打「跟李多慧一起玩韓國」、YOYO台哥哥姐姐現身旅展同樂，報名親子團最高再減萬元；東南旅遊祭出歐洲聖誕市集早鳥提前開搶，只要4萬9900元；易飛旅遊高喊日本團體最高買1送1，現場下單滿萬再抽機票、行李箱好禮。

另外，台灣虎航今天表示，今年再度與日本阪神虎棒球隊攜手合作，預計於6月17日舉辦「台灣日」活動，將由台灣虎航董事長黃世惠，以及曾效力於阪神虎的台灣旅日好手蕭一傑擔任開球嘉賓，並推出指定航線包括大阪關西及岡山航線的促銷活動。

觀光局 蘇志燮

延伸閱讀

東南旅遊、CloudMile萬里雲 旅展推AI魔鏡智能選旅

搶「現折1萬」機票折扣碼 易遊網線上旅展開跑

高雄壽山動物園被指遮蔭不足 觀光局允改善

蓮池潭天空之城樹奇景將消失...地方喊保留 高市觀光局回應了

相關新聞

北部高溫34度變24度！2波鋒面夾擊周末變天 端午連假想出遊注意了

氣象署今天表示，5月下旬2波鋒面，24日白天至25日第1波，29日至31日第2波，端午連期可能水氣偏多。首波鋒面影響期間...

癲癇發作撞死路人…未來一發病就得複檢駕照 修法草案已過行政院

台南玉井20日一名男子疑似癲癇發作，開車衝撞散步的老夫妻，釀1死1傷，事後更傳出肇事者15年前就曾因癲癇發作撞死人被判緩...

中鏢都不知道！新冠病毒變「超低調」 醫曝最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

近期新冠疫情升溫，胸腔暨重症醫師黃軒表示，新冠病毒2025版「性格大改變」，變得超低調，患者發燒比例不到四成，反倒出現常見的小症狀，讓很多人誤以為自己只是感冒或腸胃炎...

國人平均「不健康餘命8年」 專家：逆轉靠聰明花錢+5項健康行為

超高齡社會來臨，國人的平均壽命為80.23歲，雖然突破8字頭，但是平均不健康餘命長達逾8年。台北醫學大學衛生福利政策中心...

9成消費者在意買到瘦肉精食品 消基會調查僅11%標示

5月上旬，3批澳洲進口的冷凍豬腳遭檢出萊克多巴胺(萊劑，瘦肉精的一種)，食藥署依規定核發輸入許可，並強調合格產品放行不會...

還沒進入夏天…中暑人數卻飆破300人 醫示警：室內也可能中招

今天飆出37度高溫，高溫持續拉警報，根據衛福部統計，今年5月至今已有310人次因熱傷害就診，比去年整個5月共計170人次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。