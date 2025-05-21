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撞死3人…三峽駕駛疑「路怒症」爆發 醫：憤怒情緒恐不只出現在開車

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新北市三峽車禍引發駕駛怒路症爭議，三總北投分院社區精神科主治醫師陳泰宇說，當開車時憤怒的情緒、衝動及情緒失控行為，於一般生活也出現類似情形時，應要提高警覺。聯合報系資料照片
新北市三峽車禍引發駕駛怒路症爭議，三總北投分院社區精神科主治醫師陳泰宇說，當開車時憤怒的情緒、衝動及情緒失控行為，於一般生活也出現類似情形時，應要提高警覺。聯合報系資料照片

新北市三峽日前發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自用車高速行駛，衝撞多位民眾及學童，造成3死12傷。外界懷疑余姓男子有「路怒症（road rage）」。醫師表示，怒路症是近年來被創造出來的名詞，描述在行車駕駛中，遭遇不順心的事情與交通不順暢下，產生的憤怒情緒反應，甚至出現衝動行為，但路怒症不屬於精神身心疾病。

三總北投分院社區精神科主治醫師陳泰宇說，路怒症不屬於精神身心疾病，當然，大家接觸到這個字詞的文化脈絡下，可能會把它想像成是一種精神疾患，並連結到負面的標籤與汙名化的現象。

陳泰宇指出，一個人在行車中發生車禍，首先應排除是否為高齡、心血管疾病、中風、慢性病等身體疾病，再了解開車時若出現憤怒情緒及衝動行為，再關注到個人的人格特質及發展，因這種憤怒情緒、衝動及失控的行為，也出現在一般生活時，就應提高警覺，且在個案同意下，應在精神身心的醫療與環境中，陪著個案去探索這樣的議題。

特別是現代人生活、工作壓力很大，行車方面可能有不順心，難免有憤怒的情緒，這時又應如何排解？陳泰宇說，這涉及到每一個人在衝動控制、情緒調節的能力，其影響因素包括與原生家庭的關係，以及現在的人際、工作、親密等關係，這時需要專業的協助、陪伴，以防在受挫的情況下，無法壓抑心理的不舒服，引發情緒炸裂。

陳泰宇說，在治療方面，應給予病人更為積極、正念、運動，以調解身心情緒，建設更多的心理韌性，處理環境中面臨的挑戰與不利因素，尤其現在文明社會中有非常多的因素，容易造成心理干擾與不愉快；但非每一個人都會產生路怒症，應思考個案是不是遇到困難，而只能用直接爆發性的方式去宣洩不滿，這時更應透過心理諮商、教導放鬆技巧，調節不滿情緒。

憤怒 情緒調節

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