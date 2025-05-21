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僅11％消費者看到標示…消基會指9成民眾在意萊劑 食藥署回應

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署5月初放行一批由澳洲進口，檢出瘦肉精萊克多巴胺的冷凍豬腳。本報資料照片
衛福部食藥署5月初放行一批由澳洲進口，檢出瘦肉精萊克多巴胺的冷凍豬腳。本報資料照片

衛福部食藥署5月初放行一批由澳洲進口，檢出瘦肉精萊克多巴胺的冷凍豬腳，衛福部長邱泰源後續稱一切依法辦理，不願鬆口公布萊豬流向。消基會調查顯示，高達九成民眾在乎是否吃到含萊劑豬肉，但僅11%消費者曾看到萊劑標示。對此，食藥署低調回應，「秉持科學評估原則，落實監測管理，維護民眾健康與消費信心。」

消基會針對1054位消費者，了解他們對進口豬牛肉品管理政策的看法與建議，消基會董事長鄧惟中指出，9成民眾在乎是否吃到含萊劑豬肉，但僅11%民眾曾看過萊劑標示，且高達4成對萊劑標示可信度存疑，建議食藥署針對檢出萊劑豬肉採逐批查驗，並與地方政府合作，對進口肉品進行稽核輔導，才能安民心。

食藥署指出，持續依「食安優先、科學分析、國際標準及市場稽核」原則辦理，5月8日起，邊境查驗已針對澳洲進口豬肉採取加強抽批查驗，抽驗比率達20%以上，查驗結果符合規定後，才可輸入。另，我國已訂有萊劑用於豬肉及豬肉可食部位原料最大殘留容許量，業者應符合食品安全規範。

110年1月1日起，不論進口或國產含豬肉或豬可食部位原料，都應該依規定標示其豬肉及豬可食部位原料原產地、原產國。食藥署表示，針對民眾對萊劑相關議題關注與疑慮，不論是否存在任何類型肉品中，食藥署都會秉持科學評估原則，落實嚴格監測與管理，確保食品安全，維護民眾健康與消費信心。

食藥署 豬肉 萊劑

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