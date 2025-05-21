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國人平均「不健康餘命8年」 專家：逆轉靠聰明花錢+5項健康行為

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
資料統計，診所看非慢性病患的件數比慢性病高出4倍。圖／李伯璋提供
資料統計，診所看非慢性病患的件數比慢性病高出4倍。圖／李伯璋提供

超高齡社會來臨，國人的平均壽命為80.23歲，雖然突破8字頭，但是平均不健康餘命長達逾8年。台北醫學大學衛生福利政策中心主任李伯璋表示，過了一定年齡，罹患慢性疾病的機率大增，影響生活品質。他說，健保署「家庭醫師整合性照護計畫」鼓勵民眾回歸到基層醫療，達到更全面的慢性病照護。

不過，從104至112年度的醫院與基層門診就醫慢性病與非慢性病件數變化（含重大傷病）來看，診所看非慢性病患的件數比慢性病高出4倍，李伯璋指出，健保除了增加預算，更須要通盤考量，透過支付標準改革才能找出有效政策，強化家庭醫師的角色。

李伯璋指出，「家庭醫師整合性照護計畫」提供健康指導與醫療服務，透過第一線基層的力量來強化預防保健，也讓家庭醫師成為厝邊好鄰居。他認為，健保制度應讓家庭醫師得到合理給付，就不會衝量看過多的病人，醫師有時間進行健康促進衛教，有助於完善家醫整合照護功能。

台北醫學大學公共衛生學院副教授羅偉成表示，許多慢性疾病不可逆，要增進健康餘命，不妨著重「減少不健康的餘命」，預防勝於治療，做到不抽菸、不過量飲酒、運動、多攝取蔬果、控制體重，這5項健康行為可以健康生活。這些重點也符合預防醫學趨勢，藉由生活型態調整，並維持健康生活。

羅偉成說，降低罹病就是預防，北醫公衛學院利用國民健康訪問調查資料，分析國人健康數據，其結果對衛生政策制定者具有重要意義，透過量化不同生活型態對壽命和醫療支出的影響，政府可以更有效地分配資源，制定針對性的健康促進策略。

他以澳洲為例，澳洲人非常熱愛運動，政府投入公務預算打造友善的運動環境，超過一半澳洲人一周運動至少3次。羅偉成說，運動能降低許多疾病風險、延長健康壽命；當人口老化速度加快，我國政府更應思考「如何聰明花錢」，避免不健康餘命的醫療支出。

李伯璋指出，健保制度應讓家庭醫師得到合理給付。記者廖靜清／攝影
李伯璋指出，健保制度應讓家庭醫師得到合理給付。記者廖靜清／攝影

醫師 運動 慢性病

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