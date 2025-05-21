平埔族群抗議未入原基法 原民會：依憲法判決另立專法

多個平埔族群團體今天下午齊聚立法院群賢樓前高喊「反矮化，要原權」，針對行政院15日通過的「平埔原住民族群身分法草案」提出訴求，要求將平埔族完整納入「原住民族基本法」體系。原民會表示，該草案內容皆依憲法判決意旨及精神研擬制定，以另立專法規定平埔族權益的保障事項及範圍。原民會也會對社會大眾加強說明，共同建立多元、包容、開放的台灣社會。

平埔族群團體指出，行政院通過的「平埔原住民族群身分法草案」，僅針對語言發展與傳統智慧提供最低限度的保障，不僅沒有保障完整納入《原住民族基本法》體系，草案第3條甚至定義「平埔原住民族群」，有別於現行法律定義之「原住民族」，創造制度分化空間，企圖矮化尚未正名南島語系原住民族的民族權利，嚴重違背族群平等與轉型正義原則。

原民會表示，111年憲判字第17號明確揭示:「立法者應依上開憲法保障之意旨，充分考量各原住民族及其成員之歷史發展脈絡及現況，並斟酌國家資源分配，另以法律定之。」

原民會表示，多位大法官也於協同意見書中明確闡述本案判決意旨，如黃瑞明大法官表示：「現行各法律所定對原住民之優惠事項，於取得原住民身分之平埔族，並非當然適用，而是另以法律定之。」；黃昭元大法官亦指出：「上述所稱『另以法律定之』，意指目前法令中，有關山地原住民及平地原住民之各項保障規定，原則上均不直接適用於其他原住民族(按:即平埔原住民族)」，「至於其他原住民族(按:即平埔原住民族)之權益保障事項及範圍，則須由立法者另行制定法律，從頭開始一一決定。」

原民會指出，政府將基於憲法保障實質平等之原則，針對平埔原住民族群政經、社會及文化等條件及需要，規劃平埔原住民族群之權益保障措施，方能真正落實憲法判決之意旨。是以，有關《原住民族基本法》是否適用，或如何適用於平埔原住民族群，均應依其特殊背景與實際需求個別檢視與規範，以確保能反映不同族群的具體處境與權益需求。