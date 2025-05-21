平埔族群抗議未入原基法 原民會：依憲法判決另立專法
多個平埔族群團體今天下午齊聚立法院群賢樓前高喊「反矮化，要原權」，針對行政院15日通過的「平埔原住民族群身分法草案」提出訴求，要求將平埔族完整納入「原住民族基本法」體系。原民會表示，該草案內容皆依憲法判決意旨及精神研擬制定，以另立專法規定平埔族權益的保障事項及範圍。原民會也會對社會大眾加強說明，共同建立多元、包容、開放的台灣社會。
平埔族群團體指出，行政院通過的「平埔原住民族群身分法草案」，僅針對語言發展與傳統智慧提供最低限度的保障，不僅沒有保障完整納入《原住民族基本法》體系，草案第3條甚至定義「平埔原住民族群」，有別於現行法律定義之「原住民族」，創造制度分化空間，企圖矮化尚未正名南島語系原住民族的民族權利，嚴重違背族群平等與轉型正義原則。
原民會表示，111年憲判字第17號明確揭示:「立法者應依上開憲法保障之意旨，充分考量各原住民族及其成員之歷史發展脈絡及現況，並斟酌國家資源分配，另以法律定之。」
原民會表示，多位大法官也於協同意見書中明確闡述本案判決意旨，如黃瑞明大法官表示：「現行各法律所定對原住民之優惠事項，於取得原住民身分之平埔族，並非當然適用，而是另以法律定之。」；黃昭元大法官亦指出：「上述所稱『另以法律定之』，意指目前法令中，有關山地原住民及平地原住民之各項保障規定，原則上均不直接適用於其他原住民族(按:即平埔原住民族)」，「至於其他原住民族(按:即平埔原住民族)之權益保障事項及範圍，則須由立法者另行制定法律，從頭開始一一決定。」
原民會指出，政府將基於憲法保障實質平等之原則，針對平埔原住民族群政經、社會及文化等條件及需要，規劃平埔原住民族群之權益保障措施，方能真正落實憲法判決之意旨。是以，有關《原住民族基本法》是否適用，或如何適用於平埔原住民族群，均應依其特殊背景與實際需求個別檢視與規範，以確保能反映不同族群的具體處境與權益需求。
原民會最後表示，將持續與各機關協力溝通，共同研議符合憲法判決精神且能適切回應平埔原住民族群需求的完整權利保障機制。
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