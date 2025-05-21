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產婦不放棄見證生命奇蹟 彰基守護103天成功接生早產兒

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化基督教兒童醫院是衛福部認可的8家優化兒童醫療的核心醫院之一 ，服務涵蓋急診、重症、罕見疾病等。圖／彰基提供
彰化基督教兒童醫院是衛福部認可的8家優化兒童醫療的核心醫院之一 ，服務涵蓋急診、重症、罕見疾病等。圖／彰基提供

「每個人、每間醫院都叫我放棄。」家住雲林的「小美」懷胎17周，夜裡胎兒就趕著出生，趕緊叫救護車送到原本產檢的診所，以胎兒不到200公克，尚非醫學上可存活的孕齡，建議她放棄，她不死心轉到區域醫院也說沒辦法，後來轉到彰化基督教醫院，成功守護103天，順利產下1900公克早產女嬰，見證生命奇蹟。

彰基指出，「小美」被救護車送到原產檢的地區醫院時，照了超音波發現寶寶還有心跳，但羊膜袋已經膨出到陰道口，由於懷孕僅17周，胎兒不到200克，評估尚非醫學上可存活的孕齡，更可能併發嚴重感染，對媽媽和寶寶都很不好，建議小美果斷放棄。

「小美」哭著跟雲林醫師說：「可是寶寶還有心跳，我不想放棄，可以試著安胎看看嗎？」醫師用了抗生素和安胎藥後，將她轉到雲林較大型的區域醫院，才到急診連產房都還沒上去，醫師嚴正地告訴她：「安胎成功是不可能的，妳不應該拿自己的安全開玩笑。如果真的還是要積極安胎，區域醫院的設備也無法照顧極度早產兒，還是把妳轉到彰基吧。」

「小美」輾轉到彰化基督教醫院，彰基婦產部高危險妊娠專責主治醫師王彥筑說，此為典型的子宮頸閉鎖不全合併羊膜膨出，成功安胎的機率確實不高，但只要病人無感染，且有明確意願，在秉持「只要有希望，就不輕言放棄」的精神下，彰基願意嘗試保留這個生命的機會。

經院方嚴密監測與分階段治療下，團隊先控制感染、使用安胎藥物、抽取羊水以減少壓力，並於18周執行高難度搶救性子宮頸環紮手術，成功延長妊娠周數，最終於31周又5天，成功安胎103天，因產婦出現出血及疑似胎盤早期剝離，團隊果斷進行剖腹生產，順利接生一名體重1900公克的健康早產女嬰。

彰基指出，這名女嬰出生時體重達1900克，生命徵象穩定，僅需輔助性氧氣支持，無需插管，進入彰基兒童醫院新生兒加護病房接受後續照護。王彥筑表示：「這位孩子如今已成為健康活潑的幼兒，能從幾乎無望走到今日，是團隊、母親與家人共同努力的成果。」

彰基表示，受少子化衝擊，生育率年年降低，很多醫院婦產科與小兒科都被視為賠錢科，發展醫美與自費項目成為賺錢的王道，但彰基卻逆風而行，近日興建完成全新產房，包括特有安胎病房均與兒童醫院整合在一起。

「只有該做的事，沒有不該花的錢。」彰基總院長陳穆寬說，彰基是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，更是此區域內高危險妊娠轉診中心，持續致力於提升早產兒與孕產婦照護品質，守護每一個可能的生命奇蹟，一起度過少子化的國安危機。

彰基婦產部高危險妊娠專責主治醫師王彥筑說，彰基秉持「只要有希望，就不輕言放棄」的精神，讓早產兒得到很好的照顧。圖／彰基提供
彰基婦產部高危險妊娠專責主治醫師王彥筑說，彰基秉持「只要有希望，就不輕言放棄」的精神，讓早產兒得到很好的照顧。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬與兒童醫院醫護人員合照，強調彰基是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，更是此區域內高危險妊娠轉診中心，持續致力於提升早產兒與孕產婦照護品質。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬與兒童醫院醫護人員合照，強調彰基是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，更是此區域內高危險妊娠轉診中心，持續致力於提升早產兒與孕產婦照護品質。圖／彰基提供
彰基兒童醫院烈近日興建完成全新產房，包括特有安胎病房均與兒童醫院整合在一起。圖／彰基提供
彰基兒童醫院烈近日興建完成全新產房，包括特有安胎病房均與兒童醫院整合在一起。圖／彰基提供

醫師 早產 婦產科

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