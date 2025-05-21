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零關稅「紐乳」大軍壓境 台南柳營酪農業者用新鮮搶市

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南柳營桂芳畜牧場導入牛隻智慧項圈，以科技監測完善牛隻健康管理。圖／南市農業局提供
台南柳營桂芳畜牧場導入牛隻智慧項圈，以科技監測完善牛隻健康管理。圖／南市農業局提供

紐西蘭牛乳今年元旦起以零關稅進口台灣，且逐漸打入手搖飲、餐廳等市場，恐讓台灣酪農產業受到衝擊影響，其中，台南柳營八翁酪農專業區更是台灣重要鮮乳產區，南市府農業局今攜手酪農業者推廣在地國產鮮乳，同時也鼓勵民眾用行動支持國產鮮乳。

農業局表示，根據農業部去年度畜禽調查統計，台南市乳牛在養頭數達2萬5千頭，飼養量排全國第二，高居六都之冠，其中以柳營八翁酪農區為重要產區，而酪農戶用心照顧牛隻，生產高品質鮮乳，更是國人重要的乳品來源，尤其近年來有不少各具特色的小農品牌鮮乳。

其中，柳營桂芳畜牧場第2代曾仁瀚，面對進口乳大軍壓境，其改變傳統酪農生產模式，導入牛隻感測器、智能監控項圈、圓盤式搾乳設備等智慧科技設備，透過掌握牛隻生理數據，同時結合台以八畜牧糞尿資源化處理中心，打造友善飼養環境及循環經濟，大幅提升生乳品質。

曾仁瀚說，「牛好、乳才好！」，畜牧場目前在養乳牛數達300頭，約有170頭屬於泌乳牛，每天約可生產5噸生乳量，近期除與在地商家合作開發特色鮮乳米蛋捲外，也和與鮮乳坊合作，以單一牧場乳源、通過產銷履歷及動物福利認證等特色，推出品牌鮮乳，成功打進超商市場並提升生乳使用量。

此外，曾仁瀚的太太傅芊純則是一名獸醫師，在網路上設置「酪農爸爸獸醫媽媽」粉絲專頁，向民眾分享酪農知識，且推出不同年齡層客製化的食農課程，傳遞乳品知識或酪農職人體驗，也深受好評。

農業局強調，紐西蘭進口液態乳零關稅對在地酪農產業衝擊程度仍待觀察，但國產鮮乳的「新鮮」相信是最大優勢，因此，鼓勵民眾用行動支持國產鮮乳，貼有鮮乳標章、CAS、或產銷履歷驗證標章的國產鮮乳，都是品質有保障、很好的鮮乳選擇。

台南柳營八翁酪農專業區為台灣重要鮮乳產區，面對紐西蘭牛乳今年元旦起進口零關稅衝擊，南市府農業局今也攜手酪農業者推廣在地國產鮮乳，同時鼓勵民眾用行動支持國產鮮乳。圖／南市農業局提供
台南柳營八翁酪農專業區為台灣重要鮮乳產區，面對紐西蘭牛乳今年元旦起進口零關稅衝擊，南市府農業局今也攜手酪農業者推廣在地國產鮮乳，同時鼓勵民眾用行動支持國產鮮乳。圖／南市農業局提供
台南柳營桂芳畜牧場第2代曾仁瀚，面對進口乳大軍壓境，其改變傳統酪農生產模式，導入智慧科技設備，打造友善飼養環境提升生乳品質，用「新鮮」搶市。圖為圓盤式搾乳設備。圖／南市農業局提供
台南柳營桂芳畜牧場第2代曾仁瀚，面對進口乳大軍壓境，其改變傳統酪農生產模式，導入智慧科技設備，打造友善飼養環境提升生乳品質，用「新鮮」搶市。圖為圓盤式搾乳設備。圖／南市農業局提供

酪農 產銷履歷 獸醫師

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