耳鳴聲逼瘋婚顧師人生絕望 掌握333原則搶救耳中風

清晨醒來，接電話時突然發現一側耳朵聽不到聲音，還伴隨悶塞感或耳鳴，許多人以為是耳屎堵塞、感冒未癒或睡姿不良導致耳悶，但常忽略可能是的「突發性耳聾」，俗稱「耳中風」。醫師表示，耳中風是種須搶時間治療的急症，錯過黃金治療期，恐導致永久聽力損失。

47歲周小姐從事婚禮顧問，平時壓力大，某天早上突然覺得右耳聽不清楚，像搭飛機時，耳朵悶悶的。當晚便前往耳鼻喉科就診，醫師診斷耳壓過大，服藥即可。但二天後症狀更為嚴重，耳朵內的巨大的耳鳴聲，「非常恐怖，幾乎是種把人逼瘋的感覺」，經診斷為突發性耳聾。

周小姐就醫途中，因家人推薦改至其他診所就醫，接受四劑特殊藥物注射、針灸等，療效不明顯，醫師雖安撫需耐心等待，但病情卻更加惡化，已無法正常吃飯、工作，連日常聲音都變得難以忍受，甚至有醫師指出，必須是終身服用身心方面的藥物，「面臨如此人生的轉折點，當時真的是絕望」。隨後來到北榮就醫。

台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部耳科主任廖文輝說，突發性耳聾好發於40至60歲，近年有年輕化趨勢，常見於長期壓力大、睡眠不足、作息不規律者。臨床定義為在3天內，連續3個頻率的聽力喪失，且超過30分貝，通常為單側發作，約9成患者為單耳失聰，少數為雙側，可能與自體免疫疾病相關。

廖文輝表示，突發性耳聾常伴隨耳鳴、耳脹、暈眩或失真感，甚至無法接聽電話，致病原因至今尚未明確，但多與病毒感染、血液循環障礙、免疫異常、生活壓力及季節交替有關。值得注意的是，在季節轉換時，一定要多加留意，特別是現在天氣慢慢變熱，許多人開冷氣睡覺，可能不小心感冒，一覺起來，就發現單耳悶悶的，聽不清楚，目前一周約有6、7名患者從全國各地前來就醫。

廖文輝說，突發性耳聾發生率為每10萬人口中約有5至27人，且患者未來5年內罹患腦中風的機率高於一般人。臨床統計顯示，突發性耳聾若能在症狀出現後72小時內接受治療，高達7成患者可以部分或完全恢復聽力，自然恢復的機率則介於32%至65%。

不過，一旦治療延誤超過14天，其療效將顯著降低。因此，出現單側耳朵突發性聽力下降、耳鳴、耳內悶塞感、聲音失真，甚至伴隨頭暈與頭痛等症狀時，應立即就醫，突發性耳聾並非無法治療，然而治療的關鍵在於及時性。

廖文輝指出，北榮耳鼻喉醫療團隊，透過創新整合治療策略提升突發性耳聾治癒率，包括傳統標準治療、中耳腔類固醇注射，並個人化量身訂做的治療策略、聽力圖預測與調整治療策略，並獨創聽力量值APP「Ear Scale」，目前於蘋果手機免費讓民眾下載，隨時可進行聽力檢測，另獨創遠紅外線照射治療、獨創聽能復健操、獨創的呼吸放鬆技巧及突發性耳聾衛教手冊。

廖文輝說，據統計，以往傳統治療方式於2012年至2022年，共收治1125名突發性耳聾患者，聽力完全恢復率達20.3%，而2023年1月至2024年2月，共收治106名患者，合併採用個人化量身訂做的治療策略，恢復率達24.5%。

「大家對突發性耳聾，十分陌生。」周小姐說，在北榮治療時，廖文輝每天都鼓勵、關心她，所幸經治療後，終於痊癒，右耳聽力甚至比左耳更好，十分感謝北榮醫療團隊，就像看診時，醫師第一句話就問「症狀多久了」，希望大家多注意黃金治療期。

廖文輝提醒，突發性耳聾須掌握黃金治療72小時，不應自行觀察或猶豫而延誤就診。北榮耳鼻喉醫療團隊具備完善診斷技術與整合治療方案，協助患者挽救寶貴的聽力。

曾患有突發性耳聾患者經治療後，應該如何注意，避免再度復發？廖文輝說，部分突發性耳聾患者發生原因可能與體型有關，建議過度肥胖者減重、體重過輕者增重，且早睡早起。北榮耳鼻喉頭頸醫學部護理長楊安娜說，維持正常的生活作息時間、減輕工作及生活壓力也十分重要。