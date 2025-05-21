癲癇發作撞死路人…未來一發病就得複檢駕照 修法草案已過行政院

台南玉井20日一名男子疑似癲癇發作，開車衝撞散步的老夫妻，釀1死1傷，事後更傳出肇事者15年前就曾因癲癇發作撞死人被判緩刑。目前癲癇患者經醫生診斷2年以上未發病，就可考領駕照。交通部擬修法介接就醫及保險資料，若發病就要複檢，未通過需繳回駕照，行政院目前已審查通過，後續依程序函送立法院審查。

台南玉井中華路昨傍晚發生一起汽車暴衝事故，38歲嚴姓男子疑因癲癇發作，駕駛休旅車撞上外出散步的張姓夫妻，釀成1死1傷天人永隔悲劇；警方今詢後依過失致死罪嫌，將嚴男移送法辦。據傳，嚴男疑似早在15年前就曾因病撞死人，如今再度發生，令人感嘆。

交通部說，現行規定，癲癇病患若要考照，需檢具3個月內的合格醫療院所醫師出具證明，成功考照後，還需每2年提出最新3個月內的醫師證明，申請換發新照。

過往曾發生可控癲癇患者，在換照後突然發病肇事，無法即時有效管理，外界質疑有漏洞。交通部表示，為找出潛在不適合開車或騎車的高風險駕駛人，目前擬修法，將與衛福部、勞動部等單位介接就醫、保險等資料，只要出現失智、癲癇、青光眼等症狀，相關單位將通知監理單位，主動鎖定潛在風險駕駛要求複檢。

交通部指出，根據草案規畫，監理單位可要求疑似發病的癲癇患者，限期1至2個月內複檢，若醫生判定不適合開車，須強制繳回駕照，未繳回將直接註銷駕照。

若持已註銷駕照上路，將依道路交通規則，處6000元至2.4萬元罰鍰；若繳回駕照後，經醫生診斷超過2年未發病，將可再重新考領駕照。

交通部表示，目前草案已送行政院，行政院也審查通過，後續將函請立法院審查。