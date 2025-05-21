快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

聽新聞
0:00 / 0:00

癲癇發作撞死路人…未來一發病就得複檢駕照 修法草案已過行政院

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台南市玉井區中華路一輛休旅車衝撞行人造成一死一傷。圖／讀者提供
台南市玉井區中華路一輛休旅車衝撞行人造成一死一傷。圖／讀者提供

台南玉井20日一名男子疑似癲癇發作，開車衝撞散步的老夫妻，釀1死1傷，事後更傳出肇事者15年前就曾因癲癇發作撞死人被判緩刑。目前癲癇患者經醫生診斷2年以上未發病，就可考領駕照交通部擬修法介接就醫及保險資料，若發病就要複檢，未通過需繳回駕照，行政院目前已審查通過，後續依程序函送立法院審查。

台南玉井中華路昨傍晚發生一起汽車暴衝事故，38歲嚴姓男子疑因癲癇發作，駕駛休旅車撞上外出散步的張姓夫妻，釀成1死1傷天人永隔悲劇；警方今詢後依過失致死罪嫌，將嚴男移送法辦。據傳，嚴男疑似早在15年前就曾因病撞死人，如今再度發生，令人感嘆。

交通部說，現行規定，癲癇病患若要考照，需檢具3個月內的合格醫療院所醫師出具證明，成功考照後，還需每2年提出最新3個月內的醫師證明，申請換發新照。

過往曾發生可控癲癇患者，在換照後突然發病肇事，無法即時有效管理，外界質疑有漏洞。交通部表示，為找出潛在不適合開車或騎車的高風險駕駛人，目前擬修法，將與衛福部、勞動部等單位介接就醫、保險等資料，只要出現失智、癲癇、青光眼等症狀，相關單位將通知監理單位，主動鎖定潛在風險駕駛要求複檢。

交通部指出，根據草案規畫，監理單位可要求疑似發病的癲癇患者，限期1至2個月內複檢，若醫生判定不適合開車，須強制繳回駕照，未繳回將直接註銷駕照。

若持已註銷駕照上路，將依道路交通規則，處6000元至2.4萬元罰鍰；若繳回駕照後，經醫生診斷超過2年未發病，將可再重新考領駕照。

交通部表示，目前草案已送行政院，行政院也審查通過，後續將函請立法院審查。

駕照 癲癇 交通部

延伸閱讀

三峽車禍引高齡駕照爭議 老盟：應平衡安全與移動權

交通部136億元解凍案出委員會 後續送院會完成二、三讀

交通部拋高齡換照變革 時力等指訓練課應改駕駛測驗

影／台南癲癇駕駛釀夫妻死傷 15年前也曾肇禍？黃偉哲說話了

相關新聞

北部高溫34度變24度！2波鋒面夾擊周末變天 端午連假想出遊注意了

氣象署今天表示，5月下旬2波鋒面，24日白天至25日第1波，29日至31日第2波，端午連期可能水氣偏多。首波鋒面影響期間...

癲癇發作撞死路人…未來一發病就得複檢駕照 修法草案已過行政院

台南玉井20日一名男子疑似癲癇發作，開車衝撞散步的老夫妻，釀1死1傷，事後更傳出肇事者15年前就曾因癲癇發作撞死人被判緩...

中鏢都不知道！新冠病毒變「超低調」 醫曝最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

近期新冠疫情升溫，胸腔暨重症醫師黃軒表示，新冠病毒2025版「性格大改變」，變得超低調，患者發燒比例不到四成，反倒出現常見的小症狀，讓很多人誤以為自己只是感冒或腸胃炎...

國人平均「不健康餘命8年」 專家：逆轉靠聰明花錢+5項健康行為

超高齡社會來臨，國人的平均壽命為80.23歲，雖然突破8字頭，但是平均不健康餘命長達逾8年。台北醫學大學衛生福利政策中心...

9成消費者在意買到瘦肉精食品 消基會調查僅11%標示

5月上旬，3批澳洲進口的冷凍豬腳遭檢出萊克多巴胺(萊劑，瘦肉精的一種)，食藥署依規定核發輸入許可，並強調合格產品放行不會...

還沒進入夏天…中暑人數卻飆破300人 醫示警：室內也可能中招

今天飆出37度高溫，高溫持續拉警報，根據衛福部統計，今年5月至今已有310人次因熱傷害就診，比去年整個5月共計170人次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。