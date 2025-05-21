環境部新設科學園區政策評估修正會議 民團抗議無法全程參與批極權

環境部今天針對國科會「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第二次修正）」舉行專案小組意見徵詢會議。然而登記發言民眾在一開始就被環境部職員要求到隔壁會議室看直播，有別過去民眾全程參與的方式，民眾現場大罵環境部沒收民眾權益，是相當極權的做法。

會議開始前，登記發言民眾在會議室外面登記報到，但卻被要求在開發單位報告階段必須到隔壁會議室看直播，待發言階段才能進到會場，由於這樣的做法在過去幾乎沒有看過。

「不公平的制度怎麼能保護環境？環境部公然耍流氓欺負老百姓，會議室有這麼多空位為何不能進場？」登記發言民眾、台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠對此強烈不滿，過去登記發言民眾都能全程參與，這次民眾卻被趕到隔壁，難道開發廠商和一般民眾的位階不同？

陳祺忠反問現場環評委員說，環評委員如果連這樣的公平性都不願去爭取，如何能相信環評委員會幫民眾爭取權益？民進黨政府搞爛多少事，整天只會指責別人，現在又沒收公民權益，環境部的說法是因為四接現場被旁聽民眾造成損害，無法接受這樣的說詞，「大家想尊重你們，但你們必須要有被尊重的價值。」

監督施政聯盟專員王晴說，要對民眾無法全程旁聽的做法表達嚴正抗議，環境部的說法是因為四接環評現場的衝突造成的，但四接後之後的環評中，民眾一樣可以全程旁聽，因此這樣的理由完全無法說服人。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰抗議全程參與權被沒收，指出四接現場正反雙方都很激烈衝突，但今天並沒有這樣的狀況，環境部的做法彷彿是在懲罰發言民眾，這樣的做法非常極權。

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰說，環境部長彭啓明上任才1年，結果就把環評現場搞得和極權國家一樣，想必未來的開發案都會特別「順利」。