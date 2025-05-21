還沒進入夏天…中暑人數卻飆破300人 醫示警：室內也可能中招

今天飆出37度高溫，高溫持續拉警報，根據衛福部統計，今年5月至今已有310人次因熱傷害就診，比去年整個5月共計170人次大幅增加了8成。國健署提醒，熱傷害除了在大太陽下過度運動外，在室內也有可能會發生。

國健署提醒，保持良好的空氣流動是避免熱傷害最好的方法，另一重點是適時補充水分。另外，不論是在室內或室外，若是產生頭暈不適、全身虛弱無力、呼吸急促、心跳加快及體溫升高等等之症狀，都要注意是否有熱傷害之可能，若症狀加劇則應盡速離開高溫環境以及迅速就醫。

大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，造成熱傷害的原因有三個，包括連續幾天高溫濕熱、溫差變化大、攝水不足。「環境溫度不斷升高時，如果人體溫度調節不佳，就會引發一連串暈眩、頭痛、嘔吐、虛弱、心跳加快等身體不適。」他說，改善方式是讓身體立即降溫。

「補充水分很重要，除了調節溫度，還可防止身體水分蒸發讓血液變得濃稠。」李宜恭說，根據國衛院的研究指出，超過35°C的極端高溫對心血管健康構成重大威脅，其機制是高溫可能造成身體脫水、血液濃稠，導致缺血性心臟血管疾病。

李宜恭指出，熱傷害的定義包含中暑、熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭等，臨床觀察，就診民眾以「熱衰竭」居多，主因是流汗過多，未適時補充水分或電解質而導致的血液循環衰竭。他強調，如果核心體溫上升到40°C，嚴重時可能會意識改變，變成中暑。

「中暑是熱傷害最嚴重程度，會要人命！」李宜恭說，夏天要多喝水，每天分散時間喝足2000至3000cc，維持生理機能正常運作。該怎麼判斷喝水時機、水喝的夠不夠？他建議，觀察尿液顏色，正常應為透明、淡黃色；跑洗手間5至7次排尿，表示已經喝了足夠的水。

還未正式進入夏天，氣溫已亮橘燈，李宜恭提醒，在室內吹空調也會讓體內水分散失，掌握「少量、多次補水」原則；出門前或運動前，也要先補充水分，而不是等到流汗才補水。另外，防曬工作也要做足，降低皮膚曝曬的風險，減少熱傷害的可能性。