影／科學園區政策環評需地面積增三倍 環團憂毀農地增汙染

監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟等環保團體代表前往環境部前舉行「科學園區政策環評需地面積暴增三倍！3000公頃土地從哪來」記者會。

環保團體表示環境部下午將針對國科會「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第二次修正）」案進行專案小組意見徵詢會議，由於2018年版本是2030年需地面積600公頃，2020年第一次修正成2035年需地1000公頃，這次第二次修正2050年需地暴增為3000公頃，暴增為最初的五倍及上一版本的三倍，相較現行核定13座科學園區開發面積4，440公頃，則是暴增三分之二達67.6%，環保團體舉行記者會，質疑這3000公頃的土地要從哪裡來？憂心未來又覬覦大面積農牧用地，毀農地增汙染，有違國土計畫法功能分區的規畫。 監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟等環保團體代表下午前往環境部前，舉行「科學園區政策環評需地面積暴增三倍！3000公頃土地從哪來」記者會，質疑這3000公頃的土地要從哪裡來？憂心未來又覬覦大面積農牧用地，毀農地增汙染，有違國土計畫法功能分區的規畫。記者曾學仁／攝影