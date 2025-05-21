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鐵公路中斷花蓮縣長徐榛蔚向總統喊話 民進黨團批轉移焦點

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（左二）因鐵公路中斷今天大動作向中央喊話，綠營批是大動作轉移焦點，逃避縣政問題。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左二）因鐵公路中斷今天大動作向中央喊話，綠營批是大動作轉移焦點，逃避縣政問題。記者王燕華／攝影

總統賴清德就任剛滿周年，花蓮縣長徐榛蔚因鐵公路中斷，今天與多位議員、產業界向總統喊話。縣議會民進黨團痛批徐榛蔚與夫婿立委傅崐萁在花蓮掌權23年，毫無作為，卻大動作轉移焦點，對於徐配合傅崐萁一貫「只會製造仇恨，從不積極改善」的做法深感遺憾。

連日午後豪雨，蘇公花路全線多處落石坍方，北回線也中斷。徐榛蔚今天表示花蓮迫切需要一條安全回家的路，呼籲中央重視東部民眾交通權益，更直接向賴清德總統叫板，邀請親自搭火車或開車走一趟蘇花，感受花蓮人對聯外交通的不便與辛苦。

民進黨縣議會黨團總召張美慧、幹事長胡仁順、書記長林則葹說，舊蘇花公路時代落石砸車都發生在北端宜蘭縣境內的112至116公里處，在蘇花改109年通車後已解決，現在崩落的南端崇德段，是去年403地震後因為靠近震央，土石被震鬆植被也崩落，大雨沖刷造成土石流，兩者狀況不同，要徐、傅不要混為一談，把花蓮人的痛苦做為政治攻擊的工具。

黨團對不眠不休投入搶修的工程人員表達敬意和感謝，並說，交通部在災後立刻推出緊急應變方案協助疏運，卻完全沒有看到縣府有任何因應配套。

黨團批評，蘇花安工程因縣府不協助，部落會議卡住4年才通過，去年終於正式進行，預計121年完工，鐵路也在研議改線，在中央不斷提出替代交通方案時，徐榛蔚卻混淆視聽、攻擊中央。

黨團指出，近來花蓮有許多重大議題，包括秀林鄉的女老師命案、403地震後重建進度緩慢、民政處違法行政查水表案、多條河川疏濬不及等等，沒有一件徐榛蔚出來道歉、說明，徐對於縣府重大爭議、司法案件從不對外回應、不對鄉親說明，只在攻擊中央時才出來講話，縣長與花蓮唯一一席區域立委如此，就是花蓮「百廢待舉」的原因，兩人就是花蓮的害群之馬。

花蓮縣長徐榛蔚（左三）因鐵公路中斷今天大動作向中央喊話，綠營批是大動作轉移焦點，逃避縣政問題。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左三）因鐵公路中斷今天大動作向中央喊話，綠營批是大動作轉移焦點，逃避縣政問題。記者王燕華／攝影

落石 花蓮 徐榛蔚

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