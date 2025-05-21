資源循環推動法估月底預告 包含綠色設計、獎勵等

主婦聯盟生活消費合作社今天發表全台首支瓶身含食品容器級再生塑料（rPET）瓶裝茶飲，呼籲政府加速法規腳步，制定食品容器再生料添加比例與目標時程。環境部長彭啓明表示：現行政策鼓勵民間業者開發綠色容器，政府減塑步調仍需加速，預計最快本月底預告「資源循環推動法」，包含綠色設計、獎勵等，以及推動綠色台灣品牌。

目前台灣每年生產逾50億支寶特瓶，雖有高達95%的回收率，但多數回收料被降級為衣物、建材等用途，最終難逃丟棄命運。

主婦聯盟生活消費合作社偕同主婦聯盟環境保護基金會，於今天舉辦「循環瓶器的生活提案」記者會和「瓶到瓶的最後一哩路」論壇。

主婦聯盟合作社理事主席彭桂枝表示，2022年食藥署通過新法規，允許rPET可再做食品容器，這款全新上市的紅烏龍茶飲瓶身添加30%食品級rPET，採輕量瓶、易撕標籤設計，內容物為無香料添加的台東紅烏龍，從內容到包材皆體現減塑與綠色設計原則。

主婦聯盟環境保護基金會董事長林玉珮指出，rPET安全、合規地應用於食品容器，是推動減塑與循環經濟的關鍵路徑。歐盟規定自2025年起，PET飲料瓶需至少含有25%rPET；2030年起，所有塑膠飲料瓶提高至30%再生塑膠含量。台灣rPET製造技術不缺，缺的是政府再推一把，盡速制定目標與期程。

彭啓明表示，政府即將推出的「資源循環推動法」，目前已完成草案，預計在本月底或6月初預告，下半年送入立法院，這是一個整合過去資源回收制度，轉向更完整的資源循環架構的新法，希望這不只是一項法令，更是一個可以落地的政策行動系統，包括設計端的綠色思維、回收端的補助制度，以及全民參與的機制，建構完整的循環經濟生態系。

資源循環署署長賴瑩瑩說，立法推動方向包括訂定綠色設計原則、推動源頭減塑、延長產品使用壽命、綠色消費訊息揭示。此外，6月5日將成立循環再設計中心，推廣循環產品、訊息交流、創新培力，政府也會持續鼓勵綠色設計，鼓勵再生料添加。

衛福部食藥署技正周珮如表示，針對再生塑料再製產品，目前只接受PET，其他質材尚未開放申請；另有關綠色設計內容能否以QR code取代標籤，目前仍不行，未來會研議。