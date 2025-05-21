9成消費者在意買到瘦肉精食品 消基會調查僅11%標示

5月上旬，3批澳洲進口的冷凍豬腳遭檢出萊克多巴胺(萊劑，瘦肉精的一種)，食藥署依規定核發輸入許可，並強調合格產品放行不會公布流向，邊境查驗也不會調整強度。為此，消基會製作問卷調查，蒐集了1054位消費者對進口豬牛肉品管理政策的看法與建議。調查顯示，9成消費者在意買到瘦肉精的肉品。消基會呼籲，9成消費者在意買到瘦肉精的肉品，呼籲食藥署對於檢出瘦肉精者，應逐批檢驗並標示萊劑。

消基會董事長鄧惟中指出，調查顯示，九成民眾在乎是否吃到有萊劑的豬肉，但只有11%的消費者曾看到萊劑標示。因此消基會建議食藥署，針對檢驗出萊劑的豬肉必須逐批檢驗、以安民心。而調查顯示，民眾覺得萊劑的標示太少、資訊不足，高達四成認為可信度存疑，建議食藥署要跟地方政府合作，針對進口肉品進行稽核與輔導。

消基會祕書長陳雅萍指出，調查顯示，80%的消費者會注意肉品的產地標示，68%的消費者關注國產農產品的CAS標誌，62%消費者則注意有無萊劑標示。實際上，只有11%的消費者能看到萊劑（或無萊劑）的標示，顯示出業者在標示上的不足，進一步加深了消費者對於肉品安全的疑慮。當被問及對政府在進口肉品管理上的態度時，76%的消費者表示不同意在國境內販售含有瘦肉精的肉品。

此一調查詢問消費者，在不在意買到瘦肉精的肉品時，69％的消費者非常在意、有21％的消費者表示在意，總計「在意」購買到瘦肉精的消費者總計有90％。而不是很在意與完全無所謂的消費者分別是8％、2％，總計有10％。

當消基會徵詢消費者對於海關邊境檢查的意見時，64％消費者希望逐批檢驗，而27％消費者則希望一旦檢出萊劑（或瘦肉精），就每批次都要檢驗；僅有9％的消費者主張依政府規定辦理。

因為澳洲豬肉檢出萊劑，67％的消費者主張只要含瘦肉精（或萊劑），就應要標示出來；有15％的消費者主張有檢出但未超標者，亦應標示「含瘦肉精」（或萊劑）肉品；13％消費者認為檢出未超標者，可以不標示「含瘦肉精」（或萊劑）肉品；有5％的消費者則抱持無所謂態度。

肉品的產地標示曾發生「掛羊頭賣狗肉」。調查顯示，對於肉品市場的產地標示的信任程度時，有38％消費者表示尚可；26％消費者表示不信任；20％消費者表示信任；13％消費者表示非常不信任；3％消費者表示非常信任。

在肉品產地標示的滿意度方面，41%的消費者認為目前的標示狀況尚可，但33%和13%的消費者則表示不滿意或非常不滿意。對於政府的稽查行動，67%的消費者感覺政府的稽查行動已經「冷卻」。陳雅萍表示，這顯示出消費者對於政府在食品安全監管上的信任度正在下降。消基會檢驗長凌永健表示，法規是保障消費者的安全，但要讓消費者感到「安心」和「放心」，政府還有許多努力的空間。