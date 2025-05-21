快訊

昨動第二次手術…三峽車禍肇事翁仍躺加護病房 傳好轉現況曝光

涉性平案洩密送教部性平會調查 葉丙成：道歉並撤文、靜待調查結果

聽新聞
0:00 / 0:00

9成消費者在意買到瘦肉精食品 消基會調查僅11%標示

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
9成消費者在意買到瘦肉精食品，但消基會調查，僅11%消費者曾看到萊劑標示。圖／消基會提供
9成消費者在意買到瘦肉精食品，但消基會調查，僅11%消費者曾看到萊劑標示。圖／消基會提供

5月上旬，3批澳洲進口的冷凍豬腳遭檢出萊克多巴胺(萊劑瘦肉精的一種)，食藥署依規定核發輸入許可，並強調合格產品放行不會公布流向，邊境查驗也不會調整強度。為此，消基會製作問卷調查，蒐集了1054位消費者對進口豬牛肉品管理政策的看法與建議。調查顯示，9成消費者在意買到瘦肉精的肉品。消基會呼籲，9成消費者在意買到瘦肉精的肉品，呼籲食藥署對於檢出瘦肉精者，應逐批檢驗並標示萊劑。

消基會董事長鄧惟中指出，調查顯示，九成民眾在乎是否吃到有萊劑的豬肉，但只有11%的消費者曾看到萊劑標示。因此消基會建議食藥署，針對檢驗出萊劑的豬肉必須逐批檢驗、以安民心。而調查顯示，民眾覺得萊劑的標示太少、資訊不足，高達四成認為可信度存疑，建議食藥署要跟地方政府合作，針對進口肉品進行稽核與輔導。

消基會祕書長陳雅萍指出，調查顯示，80%的消費者會注意肉品的產地標示，68%的消費者關注國產農產品的CAS標誌，62%消費者則注意有無萊劑標示。實際上，只有11%的消費者能看到萊劑（或無萊劑）的標示，顯示出業者在標示上的不足，進一步加深了消費者對於肉品安全的疑慮。當被問及對政府在進口肉品管理上的態度時，76%的消費者表示不同意在國境內販售含有瘦肉精的肉品。

此一調查詢問消費者，在不在意買到瘦肉精的肉品時，69％的消費者非常在意、有21％的消費者表示在意，總計「在意」購買到瘦肉精的消費者總計有90％。而不是很在意與完全無所謂的消費者分別是8％、2％，總計有10％。

當消基會徵詢消費者對於海關邊境檢查的意見時，64％消費者希望逐批檢驗，而27％消費者則希望一旦檢出萊劑（或瘦肉精），就每批次都要檢驗；僅有9％的消費者主張依政府規定辦理。

因為澳洲豬肉檢出萊劑，67％的消費者主張只要含瘦肉精（或萊劑），就應要標示出來；有15％的消費者主張有檢出但未超標者，亦應標示「含瘦肉精」（或萊劑）肉品；13％消費者認為檢出未超標者，可以不標示「含瘦肉精」（或萊劑）肉品；有5％的消費者則抱持無所謂態度。

肉品的產地標示曾發生「掛羊頭賣狗肉」。調查顯示，對於肉品市場的產地標示的信任程度時，有38％消費者表示尚可；26％消費者表示不信任；20％消費者表示信任；13％消費者表示非常不信任；3％消費者表示非常信任。

在肉品產地標示的滿意度方面，41%的消費者認為目前的標示狀況尚可，但33%和13%的消費者則表示不滿意或非常不滿意。對於政府的稽查行動，67%的消費者感覺政府的稽查行動已經「冷卻」。陳雅萍表示，這顯示出消費者對於政府在食品安全監管上的信任度正在下降。消基會檢驗長凌永健表示，法規是保障消費者的安全，但要讓消費者感到「安心」和「放心」，政府還有許多努力的空間。

豬肉 萊劑 瘦肉精

延伸閱讀

王品迎畢業季！3燒肉品牌撒無料贈肉券 單人免千爽嗑日本和牛

國際豬價漲、端午需求增 雲林豬肉拍賣價格小漲

澳洲萊豬 專家籲公布每批肉品檢驗結果、讓民眾知情

「熊一頂級燒肉」也拚了！燒肉界最狂「爽烤4.5小時」598元起 「16種肉品、哈根達斯」不怕你吃 爽嗑必衝這一門市

相關新聞

中鏢都不知道！新冠病毒變「超低調」 醫曝最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

近期新冠疫情升溫，胸腔暨重症醫師黃軒表示，新冠病毒2025版「性格大改變」，變得超低調，患者發燒比例不到四成，反倒出現常見的小症狀，讓很多人誤以為自己只是感冒或腸胃炎...

不只高齡駕駛撞行人 路權團體籲：全面鑑定所有駕駛

三峽19日發生78歲駕駛釀3死12傷事故震驚全國，昨（20日）再發生台南玉井男子疑似癲癇發作，開車衝撞散步的老夫妻，釀1...

牛奶大不同！營養師教辨識「4大乳品」不踩雷 懶人福音是這款

當你走進超市牛奶區，面對滿架「鮮乳」、「長效乳」、「保久乳」、「還原奶」時，是否也曾陷入選擇困難？

9成消費者在意買到瘦肉精食品 消基會調查僅11%標示

5月上旬，3批澳洲進口的冷凍豬腳遭檢出萊克多巴胺(萊劑，瘦肉精的一種)，食藥署依規定核發輸入許可，並強調合格產品放行不會...

清晨4時13分台南楠西規模3.9地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨4時13分，在台南市政府東北東方36.2公里，位於台南市楠西區，發生芮氏規模3...

資源循環推動法估月底預告 包含綠色設計、獎勵等

主婦聯盟生活消費合作社今天發表全台首支瓶身含食品容器級再生塑料（rPET）瓶裝茶飲，呼籲政府加速法規腳步，制定食品容器再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。