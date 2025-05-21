「不便利的便利店」作者最新力作 尋找唐吉訶德

「不便利的便利店」百萬冊暢銷作家金浩然，推出醞釀5年最新力作「尋找唐吉訶德」，以韓國大田舊市區等著都更的老宅地下室為背景，獻給成年後迷失方向、渴望再受觸動的靈魂。

「尋找唐吉訶德」講述懷抱電影夢的主角小率，灰頭土臉返鄉後，發現熟悉的老店「唐吉訶德錄影帶店」，讓她想起曾一起看電影、讀雜書的夥伴：奉行追夢騎士唐吉訶德精神的唐吉叔和「拉曼查小隊」，但所有都不知去向，只剩下時光的痕跡留在灰暗的地下室裡。

在內心悸動與偶然撞見唐吉叔的兒子驅動下，小率答應幫忙尋找失蹤的唐吉叔，並同步開啟YouTube節目。當一支支「尋找唐吉訶德」影片吸引越來越多觀看，宛如受祝福之際，她與夥伴們卻開始擔憂：「真有找到唐吉叔的那一刻？或者，就跟夢想一樣，只是個永遠追尋不到的目標？」

金浩然在台灣版書序中透露，早在2019年，他便渴望以「唐吉訶德」為主題創作，於是申請入駐西班牙馬德里一間飯店式公寓，順利獲選駐點作家。但在西班牙3個月期間，卻一字未成，只能帶著調查資料與構思返國。

當他準備重新動筆展開這部小說計畫時，卻碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新冠疫情，生計受到影響，必須先完成一本能快速交稿的作品，於是便寫出那本在韓國、台灣乃至亞洲都深受歡迎的「不便利的便利店」。

金浩然回憶，在讀者熱情支持下，他不得不投入續集，因此唐吉訶德的故事再度被推遲。直到2023年才終於有機會再動筆，「許久未見的唐吉訶德與他的朋友紛紛抱怨，問我怎麼這麼晚來，並陪伴我走進這個故事」。

金浩然說，就像「唐吉訶德」的冒險一樣，創作這本小說的過程對他來說也是一場冒險、一段漫長的旅程。「這部作品陪我走過那段時間，每一個部分都是我的愛。我想，每個人都會有愛不釋手的東西。對我來說，那就是唐吉訶德。或許他就是夢想的象徵也說不定。」

他表示，這5年來，甚至更早以前的某一天起，他就一直把唐吉訶德當成朋友，也渴望成為他旅途上的同伴。金浩然很開心台灣讀者即將見到這本書，讓他能向大家謝紹這位朋友，「正如同他陪伴我一樣，也希望他能在人生這段冒險旅程裡，成為你最可靠的夥伴。」