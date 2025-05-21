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精神醫充當風水師打入遊民圈 長效針劑挽救思覺失調症

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣社會與社區精神醫學會攜手三總北投分院今正式發表病友故事短影音，主軸是「保護大腦、持續治療」，宣導長效針劑在思覺失調症治療與復原中的重要角色，藉由康復病友的真實故事，傳遞對持續治療的重要性，喚起社會關注與政策對話。圖／台灣社會與社區精神醫學會提供
台灣社會與社區精神醫學會攜手三總北投分院今正式發表病友故事短影音，主軸是「保護大腦、持續治療」，宣導長效針劑在思覺失調症治療與復原中的重要角色，藉由康復病友的真實故事，傳遞對持續治療的重要性，喚起社會關注與政策對話。圖／台灣社會與社區精神醫學會提供

電影影集中，一名年輕人總感覺「有人在監視我、要攻擊我」，甚至連家中燈光，都成了威脅。這是思覺失調症病友的真實寫照。醫師表示，思覺失調症不是「中邪、無法治療」，而是大腦生病了，目前治療方式包括口服藥物與長效針劑。研究顯示，長效針劑可有效控制病情，醫師與病友或家屬溝通及早使用，避免反覆復發。

台灣社會與社區精神醫學會與三總北投分院發表病友故事短影音，主軸是「保護大腦、持續治療」，宣導長效針劑在思覺失調症治療與復原中的角色，藉由康復病友的真實故事，傳遞治療的重要性，喚起社會關注與政策對話。

三總北投分院社區精神科主任楊蕙年說，病友小齊因嚴重妄想與幻聽症狀，堅信住家已遭人監聽，不敢在家過夜，時刻處於高度警戒狀態，甚至感覺家中風水有問題。醫師於是化身為風水師造訪，以關心居住環境與生活狀況為切入點，透過專業會談技巧和引導，成功建立信任關係，讓小齊敞開心扉訴說心中恐懼，進而願意接受治療。

楊蕙年表示，對病友而言，這些幻覺、妄想相當真實，有別於一般內外科疾病，因生病部位是大腦，影響判斷力，病友經常難以察覺自己病了，也就是缺乏「病識感」，若家屬也不知如何求助，研究統計，思覺失調症病友首次發病後平均將近一年半才就醫，耽誤及早診斷與治療的時機。

三總北投分院社區精神科醫師陳泰宇說，目前思覺失調症治療方式包括口服藥物與長效針劑，而目前長效針劑除了每月施打，也有每季、每半年施打等更長效的藥物選擇。綜觀國內外趨勢，均已將長效針劑列為第一線治療選項，健保署近年也編列獨立預算，鼓勵醫師與病友或家屬溝通，及早使用長效針劑穩定病情，避免反覆復發導致社會功能下降。

陳泰宇指出，研究也證實，長效針劑能穩定血液中藥物濃度、提升用藥規律性、降低復發風險 ，也能減少家屬提醒吃藥所帶來的摩擦與壓力。當病情穩定控制後，病友也更有機會重返校園與職場，回歸日常生活。國內研究發現，若病友改用更長效針劑，一年內平均住院天數下降超過25天，醫療費用降幅近5成，生活品質也大幅改善。

「不少思覺失調症患者因身處弱勢，隨著疾病惡化不得已流落街頭，淪為街友。」陳泰宇看見飽受精神疾病所苦的病人，自願脫下白袍，打入遊民圈，每年說服十多名思覺失調症病友接受治療，透過長效針劑穩定控制病情後，這些病友逐漸恢復現實感，不少人重回家庭，甚至能從事工作回歸社會，「即便幫助到的僅僅是社會中的一顆螺絲釘，對我們而言都是相當珍貴的篇章」。

台灣社會與社區精神醫學會理事長歐陽文貞說，研究顯示，超過5成思覺失調症患者在首次住院後一年內有復發風險，若缺乏良好的治療依從性，復發率更高達9成以上，且反覆復發將造成大腦不可逆的退化損害，從而導致家庭負擔與社會成本上升。

台灣社會與社區精神醫學會秘書長徐瑋澤說，長效針劑可以維持穩定藥效、減少復發次數。歐陽文貞正執行國科會多年期計畫，希望透過提升思覺失調症患者的社區精神復健健康知能，從住院醫療體系到社區治療能無縫銜接，使長效針劑在社區治療接受率與持續率能提升。

楊蕙年表示，三總北投分院深耕社區精神醫療數十年，早期由老一輩醫師帶頭「走出診間」，深入社區主動探訪病友，逐步發展出跨區域、跨單位緊密合作的社區行動醫療照護模式。目前更提供3支便捷無阻的諮詢專線，分別開放給一般民眾、警消人員、衛政社政專業人員使用。期望簡化複雜的轉介流程和長時間等待，讓精神醫療團隊盡快完成初步評估，提供家訪、電訪與緊急送醫等醫療照護服務。

如今，三總北投分院更擔負起大台北地區社區精神醫療的重任，服務範圍不僅涵蓋台北市12行政區，更拓展至新北市17個行政區，積極整合相關資源，提供思覺失調症等精神科病友全面且完整的照護。

楊蕙年說，為了照顧更多病友，三總北投分院精神科醫師使出渾身解數，他們脫下白袍，走進病友家門，甚至打入街友圈，像變色龍般自然轉換語氣與話題，只為卸下病友心防，一點一滴築起信任關係，進而願意接受有效的治療。

衛福部心理健康司簡任技正李炳樟說，目前長效針劑治療費用，健保每年均編列專款，如111年編列27億元，使用率為61%，但經過多年推廣，113年共編列31億元，使用率已達99%，往後將持續推廣長效針劑治療，目前也將與國衛院合作進行研究，了解思覺失調症患者利用長效針劑的治療效果。

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