精神醫充當風水師打入遊民圈 長效針劑挽救思覺失調症

電影影集中，一名年輕人總感覺「有人在監視我、要攻擊我」，甚至連家中燈光，都成了威脅。這是思覺失調症病友的真實寫照。醫師表示，思覺失調症不是「中邪、無法治療」，而是大腦生病了，目前治療方式包括口服藥物與長效針劑。研究顯示，長效針劑可有效控制病情，醫師與病友或家屬溝通及早使用，避免反覆復發。

台灣社會與社區精神醫學會與三總北投分院發表病友故事短影音，主軸是「保護大腦、持續治療」，宣導長效針劑在思覺失調症治療與復原中的角色，藉由康復病友的真實故事，傳遞治療的重要性，喚起社會關注與政策對話。

三總北投分院社區精神科主任楊蕙年說，病友小齊因嚴重妄想與幻聽症狀，堅信住家已遭人監聽，不敢在家過夜，時刻處於高度警戒狀態，甚至感覺家中風水有問題。醫師於是化身為風水師造訪，以關心居住環境與生活狀況為切入點，透過專業會談技巧和引導，成功建立信任關係，讓小齊敞開心扉訴說心中恐懼，進而願意接受治療。

楊蕙年表示，對病友而言，這些幻覺、妄想相當真實，有別於一般內外科疾病，因生病部位是大腦，影響判斷力，病友經常難以察覺自己病了，也就是缺乏「病識感」，若家屬也不知如何求助，研究統計，思覺失調症病友首次發病後平均將近一年半才就醫，耽誤及早診斷與治療的時機。

三總北投分院社區精神科醫師陳泰宇說，目前思覺失調症治療方式包括口服藥物與長效針劑，而目前長效針劑除了每月施打，也有每季、每半年施打等更長效的藥物選擇。綜觀國內外趨勢，均已將長效針劑列為第一線治療選項，健保署近年也編列獨立預算，鼓勵醫師與病友或家屬溝通，及早使用長效針劑穩定病情，避免反覆復發導致社會功能下降。

陳泰宇指出，研究也證實，長效針劑能穩定血液中藥物濃度、提升用藥規律性、降低復發風險 ，也能減少家屬提醒吃藥所帶來的摩擦與壓力。當病情穩定控制後，病友也更有機會重返校園與職場，回歸日常生活。國內研究發現，若病友改用更長效針劑，一年內平均住院天數下降超過25天，醫療費用降幅近5成，生活品質也大幅改善。

「不少思覺失調症患者因身處弱勢，隨著疾病惡化不得已流落街頭，淪為街友。」陳泰宇看見飽受精神疾病所苦的病人，自願脫下白袍，打入遊民圈，每年說服十多名思覺失調症病友接受治療，透過長效針劑穩定控制病情後，這些病友逐漸恢復現實感，不少人重回家庭，甚至能從事工作回歸社會，「即便幫助到的僅僅是社會中的一顆螺絲釘，對我們而言都是相當珍貴的篇章」。

台灣社會與社區精神醫學會理事長歐陽文貞說，研究顯示，超過5成思覺失調症患者在首次住院後一年內有復發風險，若缺乏良好的治療依從性，復發率更高達9成以上，且反覆復發將造成大腦不可逆的退化損害，從而導致家庭負擔與社會成本上升。

台灣社會與社區精神醫學會秘書長徐瑋澤說，長效針劑可以維持穩定藥效、減少復發次數。歐陽文貞正執行國科會多年期計畫，希望透過提升思覺失調症患者的社區精神復健健康知能，從住院醫療體系到社區治療能無縫銜接，使長效針劑在社區治療接受率與持續率能提升。

楊蕙年表示，三總北投分院深耕社區精神醫療數十年，早期由老一輩醫師帶頭「走出診間」，深入社區主動探訪病友，逐步發展出跨區域、跨單位緊密合作的社區行動醫療照護模式。目前更提供3支便捷無阻的諮詢專線，分別開放給一般民眾、警消人員、衛政社政專業人員使用。期望簡化複雜的轉介流程和長時間等待，讓精神醫療團隊盡快完成初步評估，提供家訪、電訪與緊急送醫等醫療照護服務。

如今，三總北投分院更擔負起大台北地區社區精神醫療的重任，服務範圍不僅涵蓋台北市12行政區，更拓展至新北市17個行政區，積極整合相關資源，提供思覺失調症等精神科病友全面且完整的照護。

楊蕙年說，為了照顧更多病友，三總北投分院精神科醫師使出渾身解數，他們脫下白袍，走進病友家門，甚至打入街友圈，像變色龍般自然轉換語氣與話題，只為卸下病友心防，一點一滴築起信任關係，進而願意接受有效的治療。

衛福部心理健康司簡任技正李炳樟說，目前長效針劑治療費用，健保每年均編列專款，如111年編列27億元，使用率為61%，但經過多年推廣，113年共編列31億元，使用率已達99%，往後將持續推廣長效針劑治療，目前也將與國衛院合作進行研究，了解思覺失調症患者利用長效針劑的治療效果。