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連假前訂房率觀光署蓋牌 交通部：50%旅客是當天才訂房

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部觀光署過往都會在連假前夕公布各縣市訂房狀況，但今年端午連假現在卻僅公布前3名，對此立委蔡其昌關心此改變可能會影響消費者。對此，交通部長陳世凱表示，現在發現有約50%的旅客是當天才訂房，因此訂房率的參考價值愈來愈低，未來可能可以考慮前一天公布。

蔡其昌指出，觀光署過去都會公布各縣市連假訂房率，現在卻僅公布前3名，消費者無法提前得知要避開哪些擁擠的縣市，應該再評估如何公布對消費者最好。

觀光署長周永暉說明，並非不公開訂房率，主要是因為訂房率非實際住房率，疫情後發現旅客訂房時間點愈來愈晚，有50%是當天才選擇訂房入住。

陳世凱補充，過去在連假前15天公布訂房率的用意是提供地方進行交通疏運，後來發現這個數字的參考價值愈來愈低，因為有50%的旅客是當天才訂房，所以才僅公布前3名縣市，若有需求，未來可能可以考慮前一天公布。

連假 觀光 消費

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