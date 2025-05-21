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因洗衣精贈品篩檢揪癌 病友團體籲女性照顧自我

中央社／ 台北21日電
1名女性因全力投入家庭與職場拖延健康檢查，偶然看到乳房篩檢送洗衣精才動念，竟發現腫瘤。圖為女性乳房攝影巡迴專車。中央社
1名女性因全力投入家庭與職場拖延健康檢查，偶然看到乳房篩檢送洗衣精才動念，竟發現腫瘤。圖為女性乳房攝影巡迴專車。中央社

1名女子因全力投入家庭與職場拖延健康檢查，偶然看到乳房篩檢送洗衣精才動念，竟發現腫瘤。年輕病友協會觀察，女性常把家人、工作放在健康之前，呼籲勇於為自己做健康決定。

根據衛生福利部國民健康署民國111年癌症登記報告，子宮體癌、子宮頸癌與乳癌的發病年齡中位數為57歲，較整體癌症平均發病年齡早約5年，且超過1/3女性患者在50歲前即確診。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶今天透過新聞稿分享這名癌友故事，因全力投入家庭與職場而一再延後檢查，直到偶然因乳房篩檢贈品「洗衣精」才動念檢查，意外發現腫瘤，成功治療。

「原本只是為了家人而接受檢查，卻因此挽救了自己的生命。」潘怡伶指出，這樣的狀況並非個案，而是多數女性的日常，也反映出女性普遍缺乏將自身健康視為優先的意識。

潘怡伶指出，協會觀察到，多數確診女性在面對疾病時首先擔憂的並非病情本身，而是「如何持續照顧家人」，無論是因孩子年幼、家庭責任繁重，或正值職涯關鍵階段，許多女性都會將家人與工作放在首位，選擇將自己的健康擱置在後。

協會也觀察到，許多女性因另一半主動陪伴就醫、分擔家務與育兒責任而更勇敢接受治療；相反地，若缺乏理解與體諒，甚至會加重心理壓力，影響治療成效。親友積極支持，是影響病友是否願意面對疾病和完成治療的重要因素。

潘怡伶呼籲，女性要勇於為自己做健康決定，唯有重視自身健康，才能安心陪伴家人並專注事業發展；同時也鼓勵每個家人、伴侶、朋友，成為身邊女性的「提醒者與陪伴者」，共同挺身而出，給予理解與支持，成為勇敢面對健康挑戰、積極接受治療的重要力量。

然而，根據醫材商「羅氏診斷」調查，在台灣，影響女性篩檢意願的主因包含，33%女性認為自己健康應無問題而選擇不檢查；28%因擔憂篩檢過程尷尬而拒絕；另有23%則害怕篩檢可能造成身體不適或疼痛。

台灣羅氏診斷總經理趙樹蕙表示，新式乳房X光攝影技術有效減低檢查疼痛感，子宮頸HPV檢查也可在專業醫護指導下自我採檢降低尷尬不適。盼符合公費資格的女性應把握機會及早篩檢；不符合公費資格者，也應主動與醫師討論自身風險與檢查頻率，讓健康防線不留空白。

腫瘤 子宮頸癌

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