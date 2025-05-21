核安會114年度被凍結預算1.3億 今朝野同意全數解凍

臉書粉專「故宮精品」19日竟跟風，也將范寬名畫《谿山行旅圖》上，以斗大「四邊包繩-不打洞)」字樣標註在畫的正中央，此舉引來逾1.3萬名網友按讚或笑容表情，律師林智群也因此轉發「故宮精品」的貼文表示：「故宮也參戰了嗎？」

2025-05-21 13:19