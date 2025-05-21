核安會114年度被凍結預算1.3億 今朝野同意全數解凍
立法院教育及文化委員會今天處理114年度中央政府總預算案，有關核能安全委員會主管預算（公務預算）解凍案等案。本次在核安會提相關解凍書面報告下，朝野委員均同意全數解凍，解凍預算數約1.3億。
立法院經濟委員會今天處理114年度中央政府總預算有關核安會及所屬主管預算凍結案等9案，包含總預算38億3878.9萬凍結150萬、一般行政凍結200萬、經常性支出的業務費凍結30%、原子能科學發展5000萬、游離輻射安全防護、核設施保安與應變等工作500萬、核物料管制業務150萬、輻射偵測中心凍結50萬、國家原子能科技研究院凍結50萬等，前述凍結數總計約1.3億。
本次解凍案的審查中，在核安會所提書面報告，以及承諾補充專案報告下，朝野立委均同意解凍予以動支。核安會主委陳明真表示，預算解凍有以利核安會業務的推行，感謝委員會予以同意動支原列預算。
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