全台連假訂房率蓋牌？陳世凱：可考慮前1天公布

交通部觀光署過去在連假前會公布各縣市訂房狀況，但今年端午連假僅公布訂房率逾6成的3縣市，觀光署稱公布連假訂房率是讓民眾避開人潮擁擠景點及行程，但立委蔡其昌今天指出，消費者無法提前得知哪些擁擠縣市須避開，建議應恢復公布全台訂房率；交通部長陳世凱表示，可考慮前一天公布。

陳世凱今赴立法院交委會報告並備質詢，蔡其昌質詢時指出，觀光署過去會公布全台連假訂房率，但今年清明連假2周起僅公布訂房率前幾名5成以上的縣市，端午連假更僅公布訂房率6成以上的3縣市，認為若不完整公布，消費者無法提前評估，認為交通部應再評估如何公布對消費者最好。

觀光署長周永暉表示，並非不公開訂房率，主要是因訂房率非實際住房率，疫情後發現旅客訂房時間點愈來愈晚，有50%是當天才選擇訂房入住。

陳世凱說，過去在連假前15天公布訂房率的用意，是提供地方進行交通疏運，後來發現這個數字的參考價值愈來愈低，因為有50%的旅客是當天才訂房，因此才僅公布前3名縣市，若有需求，未來可能可以考慮前一天公布。

觀光署指出，連續假期訂房率主要是提供地方政府或交通主管機關，評估可能出遊的人潮及車潮，事先採行適當的交通疏運措施；同時也讓民眾知曉熱門住宿地點，提早訂房或規畫避開易壅塞景點行程路線。

另外，觀光署表示，先前公布所有縣市訂房率，部分地方政府反映該轄部分熱門景點訂房率不算低，對於尚未訂房民眾看到誤解該縣市不好玩，可能反而不訂房。

觀光署表示，今年端午連假3天（5月30日至6月1日），觀光署調查統計連假前15天全國各地平均訂房率為42.41%，假期前2日中，六都前3名為台北市51.9%、新北市47.79%、台南市44.84%；非六都前3名為苗栗縣66.64%、連江縣66.44%、澎湖縣62.18%。