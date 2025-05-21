牛奶大不同！營養師教辨識「4大乳品」不踩雷 懶人福音是這款

當你走進超市牛奶區，面對滿架「鮮乳」、「長效乳」、「保久乳」、「還原奶」時，是否也曾陷入選擇困難？看似都叫牛奶，實際上每一種背後的製程與營養價值可是大有不同！營養師張語希在臉書為大家一次解釋清楚「4大乳品」的差異，讓你下次買牛奶不再霧煞煞。

鮮乳：營養首選、風味最佳

張語希指出，若追求新鮮與完整營養，「鮮乳」絕對是首選。鮮乳經低溫巴氏殺菌處理，保留完整的蛋白質、鈣質、維生素B群及乳糖，保存期約在14天內。風味自然濃醇，特別適合學齡兒童與日常有補鈣需求的成年人飲用。選購時只要看到成分標示為「100%生乳」，就能確認是真正的鮮乳。

長效乳：懶人族福音

若擔心鮮乳喝不完變質，則可選擇「長效乳」（又稱長效鮮乳）。它是真牛奶，僅用高溫或超高壓技術延長保存期限至30天以上，無添加防腐劑。雖然部分微量營養素略有流失，但仍保有蛋白質，是小家庭與工作忙碌者的理想選擇。

保久乳：最佳儲備品

採UHT高溫瞬間滅菌技術，可在常溫下保存數月，適合災備、露營與囤貨使用。雖然因高溫處理影響部分風味與維生素B群，但蛋白質與鈣質仍在，屬於營養基本盤，有備無患。

還原奶：注意成分表

最容易被誤認的是「還原奶」，外觀與鮮乳類似，實則為奶粉加水調製而成。蛋白質雖然仍有，但營養完整度較低，常見香料、乳化劑等添加物，喝多反而可能對健康不利。張語希提醒，若標示內容出現「奶粉、水、香料」等字眼，就代表是還原奶，選購時務必睜大眼睛。

營養師推薦排序：

鮮乳 > 長效乳 > 保久乳 ≈ 還原奶

（註：實際營養差異依品牌成分略有不同）

挑奶小撇步：

1.成分越單純越好，「100%生乳」就是鮮乳

2.有香料、乳化劑、奶粉＝還原奶或調味乳

3.日常飲用選鮮乳，備用存糧選保久乳

4.小朋友要補鈣，首選仍是鮮乳

張語希強調，挑選牛奶的關鍵在於「看懂成分表」。選對適合自己的牛奶，不但喝得安心，也才能真正補到身體需要的營養。