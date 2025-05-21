快訊

三峽車禍9人仍住院 重傷女童掉了魂…家屬回現場喊「寶貝別害怕」

昨動第二次手術…三峽車禍肇事翁仍躺加護病房 傳好轉現況曝光

涉性平案洩密送教部性平會調查 葉丙成：道歉並撤文、靜待調查結果

牛奶大不同！營養師教辨識「4大乳品」不踩雷 懶人福音是這款

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師張語希在臉書為大家一次解釋清楚「4大乳品」的差異，讓你下次買牛奶不再霧煞煞。示意圖／ingimage
營養師張語希在臉書為大家一次解釋清楚「4大乳品」的差異，讓你下次買牛奶不再霧煞煞。示意圖／ingimage

當你走進超市牛奶區，面對滿架「鮮乳」、「長效乳」、「保久乳」、「還原奶」時，是否也曾陷入選擇困難？看似都叫牛奶，實際上每一種背後的製程與營養價值可是大有不同！營養師張語希在臉書為大家一次解釋清楚「4大乳品」的差異，讓你下次買牛奶不再霧煞煞。

鮮乳：營養首選、風味最佳

張語希指出，若追求新鮮與完整營養，「鮮乳」絕對是首選。鮮乳經低溫巴氏殺菌處理，保留完整的蛋白質、鈣質、維生素B群及乳糖，保存期約在14天內。風味自然濃醇，特別適合學齡兒童與日常有補鈣需求的成年人飲用。選購時只要看到成分標示為「100%生乳」，就能確認是真正的鮮乳。

長效乳：懶人族福音

若擔心鮮乳喝不完變質，則可選擇「長效乳」（又稱長效鮮乳）。它是真牛奶，僅用高溫或超高壓技術延長保存期限至30天以上，無添加防腐劑。雖然部分微量營養素略有流失，但仍保有蛋白質，是小家庭與工作忙碌者的理想選擇。

保久乳：最佳儲備品

採UHT高溫瞬間滅菌技術，可在常溫下保存數月，適合災備、露營與囤貨使用。雖然因高溫處理影響部分風味與維生素B群，但蛋白質與鈣質仍在，屬於營養基本盤，有備無患。

還原奶：注意成分表

最容易被誤認的是「還原奶」，外觀與鮮乳類似，實則為奶粉加水調製而成。蛋白質雖然仍有，但營養完整度較低，常見香料、乳化劑等添加物，喝多反而可能對健康不利。張語希提醒，若標示內容出現「奶粉、水、香料」等字眼，就代表是還原奶，選購時務必睜大眼睛。

營養師推薦排序：

鮮乳 > 長效乳 > 保久乳 ≈ 還原奶

（註：實際營養差異依品牌成分略有不同）

挑奶小撇步：

1.成分越單純越好，「100%生乳」就是鮮乳

2.有香料、乳化劑、奶粉＝還原奶或調味乳

3.日常飲用選鮮乳，備用存糧選保久乳

4.小朋友要補鈣，首選仍是鮮乳

張語希強調，挑選牛奶的關鍵在於「看懂成分表」。選對適合自己的牛奶，不但喝得安心，也才能真正補到身體需要的營養。

牛奶 營養師

延伸閱讀

餐前1小動作...3個月甩肉4.3公斤 醫曝研究證實「喝水真的能減肥」

今日「小滿」悶脹濕熱煩！中醫師曝養生八字訣、快吃這些食物

想喝豆漿補鈣？營養師喊等等 多加1物增香氣「鈣質增近10倍」

手機是「好眠殺手」！東大教授：健康睡前儀式 比高級寢具有用

相關新聞

中鏢都不知道！新冠病毒變「超低調」 醫曝最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

近期新冠疫情升溫，胸腔暨重症醫師黃軒表示，新冠病毒2025版「性格大改變」，變得超低調，患者發燒比例不到四成，反倒出現常見的小症狀，讓很多人誤以為自己只是感冒或腸胃炎...

不只高齡駕駛撞行人 路權團體籲：全面鑑定所有駕駛

三峽19日發生78歲駕駛釀3死12傷事故震驚全國，昨（20日）再發生台南玉井男子疑似癲癇發作，開車衝撞散步的老夫妻，釀1...

牛奶大不同！營養師教辨識「4大乳品」不踩雷 懶人福音是這款

當你走進超市牛奶區，面對滿架「鮮乳」、「長效乳」、「保久乳」、「還原奶」時，是否也曾陷入選擇困難？

9成消費者在意買到瘦肉精食品 消基會調查僅11%標示

5月上旬，3批澳洲進口的冷凍豬腳遭檢出萊克多巴胺(萊劑，瘦肉精的一種)，食藥署依規定核發輸入許可，並強調合格產品放行不會...

清晨4時13分台南楠西規模3.9地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨4時13分，在台南市政府東北東方36.2公里，位於台南市楠西區，發生芮氏規模3...

資源循環推動法估月底預告 包含綠色設計、獎勵等

主婦聯盟生活消費合作社今天發表全台首支瓶身含食品容器級再生塑料（rPET）瓶裝茶飲，呼籲政府加速法規腳步，制定食品容器再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。