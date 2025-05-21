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連假訂房率僅公布熱門縣市 立委質詢恐不方便遊客

中央社／ 台北21日電

每逢連假，交通部觀光署都會公布各縣市旅宿訂房率，但從今年清明連假起，僅公布前幾名縣市，遭立委質詢讓遊客不方便；交通部長陳世凱說，不少旅客是前1天才訂房，2週前數據參考率較低，可考慮前1天公布全台數據。

立法院交通委員會今天審查及處理114年度中央政府總預算關於交通部、數位發展部及行政院公共工程委員會主管預算凍結案。

根據觀光署統計，5月30日訂房率在6成以上縣市為澎湖縣71.94%、連江縣68.41%、苗栗縣67.87%三縣市；5月31日苗栗縣65.40%、連江縣64.46%兩縣市；6月1日連江縣65.78%。

由於觀光署從今年清明連假起，僅公布全台前幾名縣市，不再公布全台數據，民進黨立委蔡其昌質詢認為，僅公布部分縣市，讓旅客無法得知哪些是熱門縣市外，也讓想要選擇較不擁擠的縣市旅遊的人，非常不方便。

對此，陳世凱表示，公布連假訂房率是為讓地方政府或景區在交通疏運上可以整備，但因為50%旅客是前1天才訂房，因此15天前公布的數據參考價值就很低，這部分是可考慮前1天公布全台訂房率或公布住房率。

連假 訂房 交通部長

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