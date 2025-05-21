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中鏢都不知道！新冠病毒變「超低調」 醫曝最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為生病戴口罩示意圖。圖／AI生成
圖為生病戴口罩示意圖。圖／AI生成

近期新冠疫情升溫，胸腔暨重症醫師黃軒表示，新冠病毒2025版「性格大改變」，變得超低調，患者發燒比例不到四成，反倒出現常見的小症狀，讓很多人誤以為自己只是感冒或腸胃炎，但其實早就已經感染了，甚至肺部還可能默默出現「毛玻璃」狀的病變。

胸腔暨重症醫師黃軒在臉書粉專分享，新冠病毒改玩「潛行」模式，注意三大特徵：愈易傳、愈會逃、愈輕微，新型變異株KP.2、JN.1、XBB等「FLiRT 家族」比舊株更容易人傳人，就算得過新冠或打過疫苗，也可能再次中鏢，且症狀像感冒、腸胃炎，肺部卻可能默默出現「毛玻璃」病變。

黃軒提醒，現在的新冠變異株「超級低調」，常常不發燒，就悄悄入侵人體，若想抓住它，得看清楚5個訊號燈。

一、腹瀉

以為是吃壞肚子。

二、全身乏力

覺得只是熬夜後沒睡飽。

三、頭痛

當成讀書或滑手機過久。

四、咳嗽輕微乾癢

不是劇痛，常被忽視。

五、嗅覺變鈍

需要仔細留意才發現。

若出現疑似症狀，黃軒建議先觀察48個小時，症狀若加重，例如呼吸急、腹瀉不止、持續頭痛，盡快就醫；但若症狀沒惡化，也別掉以輕心，減少外出、多休息、在家自我隔離；若要到高風險場所，例如捷運、電梯、醫院人擠人時，戴口罩仍是最便宜的保命符。

醫師 新冠肺炎

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