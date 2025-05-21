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8縣市防高溫 高雄內門38.1度

中央社／ 台北21日電
天氣高溫炎熱。圖／AI生成
天氣高溫炎熱。圖／AI生成

交通部中央氣象署今天中午更新高溫資訊，彰化、雲林至屏東、花蓮等局部地區防攝氏36度以上高溫，其中，高雄、台南已出現逾37度高溫，以高雄內門38.1度最高。

氣象署更新高溫資訊，天氣高溫炎熱，台南市、高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

根據氣象署網站，今天截至中午12時，雲林、台南、高雄及屏東、花蓮等局部地區都已出現36度以上高溫，其中以高雄市內門區38.1度最高，台南市玉井區達37.7度、屏東縣內埔鄉達37.1度、雲林縣斗南鎮36.7度、花蓮縣玉里鎮36度。

高溫

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