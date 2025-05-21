快訊

沒有最高只有更高 外食費為何連飆3年漲不停？

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

做一個不讓鄰國攻陷的島嶼：新加坡如何捍衛小國地位？

101輛電動機車燒毀 中華郵政：不影響民眾權益

中央社／ 台北21日電
新北市新店區郵政路今晚10時許發生火警，停車場101輛郵務用電動機車陷火海全燒燬。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區郵政路今晚10時許發生火警，停車場101輛郵務用電動機車陷火海全燒燬。記者王長鼎／翻攝

中華郵政今天表示，針對新店中華郵政總局停車場火災燒毀101輛電動機車事件，初步研判是電動車輛自燃所致，不影響用郵民眾權益及郵遞時效。

新北警消表示，新北市新店區郵政路上中華郵政總局電動機車停車場昨晚發生火警，火勢約25分鐘後撲滅，現場停放760輛電動機車，其中101輛燒毀，無人受傷。

中華郵政今天發布新聞稿表示，經消防人員初步研判疑似電動車輛自燃所致，正式起火原因仍待火災鑑識調查報告釐清。

中華郵政表示，火警造成101輛報廢電動機車損毀，這些車輛是106年購置，均已逾使用年限並完成繳牌報廢監理程序，訂於8月交付變賣。

中華郵政強調，郵件投遞作業照常進行，不影響用郵民眾權益及郵遞時效，後續將全面檢視停車場消防設備、增加社區保全巡邏次數，並將剩餘報廢車輛電池先行移除，以防類似情事再度發生。

電動機車 中華郵政

延伸閱讀

新北新店暗夜大火 停車場101輛郵務機車陷火海全燒燬

台中建物火災逾半電氣引起 消防籲防電線電器老化

詐團偽造員工證騙被害人 中華郵政：絕不會要求操作ATM

國片「有病」爆紅！綠島「海底郵筒」掀話題 中華郵政推限量聯名郵摺

相關新聞

三峽駕駛疑似暴衝釀3死 醫曝恐「大腦煞車」機制壞了

新北市三峽日前發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自用房車高速行駛，並衝撞多位民眾及學童，造成3死12傷。外界懷疑，駕駛余姓...

冷氣機勿碰這鍵！專家揭「魔級」按鈕電費倍增 教按1鍵舒適省電

夏天愈來愈熱，不少人都會開冷氣降溫，但冷氣機有1個按鍵切勿亂碰，否則電費隨時以倍數增長！台灣經濟部能源局就曾發文指，冷氣機分別有1個「神級」和「魔級」按鍵，其中「神級」按鍵可讓你晚上睡得舒適又省電，「魔級」按鍵則會令電費倍增，可謂「天堂」與「地獄」。

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

今天依舊熱如炎夏。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五滯留鋒在...

名畫驚見「四邊包繩不打洞」…故宮格調遭質疑 小編：不會被查水表

臉書粉專「故宮精品」19日竟跟風，也將范寬名畫《谿山行旅圖》上，以斗大「四邊包繩-不打洞)」字樣標註在畫的正中央，此舉引來逾1.3萬名網友按讚或笑容表情，律師林智群也因此轉發「故宮精品」的貼文表示：「故宮也參戰了嗎？」

史上第2熱的4月 氣象署細數全球極端天氣事件頻傳

今年4月為史上第二熱的4月。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心（Coper...

鋒面被擋在東海上 粉專：晴朗悶熱到周末 西南季風5月底進場

周末前悶熱、午後雷雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據今天至周末的歐洲模式的累積雨量預報，南海到台灣以東的太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。