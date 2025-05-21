101輛電動機車燒毀 中華郵政：不影響民眾權益
中華郵政今天表示，針對新店中華郵政總局停車場火災燒毀101輛電動機車事件，初步研判是電動車輛自燃所致，不影響用郵民眾權益及郵遞時效。
新北警消表示，新北市新店區郵政路上中華郵政總局電動機車停車場昨晚發生火警，火勢約25分鐘後撲滅，現場停放760輛電動機車，其中101輛燒毀，無人受傷。
中華郵政今天發布新聞稿表示，經消防人員初步研判疑似電動車輛自燃所致，正式起火原因仍待火災鑑識調查報告釐清。
中華郵政表示，火警造成101輛報廢電動機車損毀，這些車輛是106年購置，均已逾使用年限並完成繳牌報廢監理程序，訂於8月交付變賣。
中華郵政強調，郵件投遞作業照常進行，不影響用郵民眾權益及郵遞時效，後續將全面檢視停車場消防設備、增加社區保全巡邏次數，並將剩餘報廢車輛電池先行移除，以防類似情事再度發生。
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