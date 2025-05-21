影／飯牽絲…吃一口到醫院挨2針 桃衛生局查便當店環境衛生

桃園市八德區一家便當店被客人在網路平台指出，訂購的便當衛生有問題，不但高麗菜味道吃起來怪怪的，白米飯還會「牽絲」，像店家反映，過程員工口氣差，當事人會說自己後來出現食物中毒，跟公司請假到醫院挨了兩針，深怕去年台北保林茶室食物中毒事件重演，因此在平台提醒大家注意。

衛生局今天上午表示，還沒有接到投訴，不過食品科接到訊息後會主動前往稽查；業者受訪的時候表示並沒有口氣，不好有誠意解決問題，初步研判不排除是員工把新舊的飯摻一起，會加強管控。上百位網友留言支持這位客人，有些人認為當時當下就要保留便當向衛生局投訴。

在平台公布此事的人表示，他昨天透過外送平台上點了便當，吃了一口高麗菜發現味道非常奇怪，再往下挖發現飯都黏稠牽絲，當下拍照並打電話給店家，說明自己點了外送，問便當是現包的還是有提早備餐，店家說都現包的啊，口氣開始不好。稍後反映白飯牽絲，這不對吧？店家才說有些會先備餐。

客人問要怎麼處理？店家回「我怎麼知道你點什麼？」客人反問「所以要我拿過去給你看看嗎？」「好你拿來啊」，客人覺得店家口氣不耐煩，回「說好！你等我」。到了便當店現場，人翻了兩下直接丟掉，問客人要怎麼處理？投訴的客人一下子也不知道怎麼辦，說「我哪知道怎麼處理」，店家說「換一個新的？」也不等客人點頭就去包個新的便當。

客人覺得不被尊重，便當也不要就離開，沒想到後面身體不舒服，跟公司請假到醫院掛急診，疑似食物中毒，挨了兩針，覺得白白受氣還挨了兩針，又想起去年寶林茶室中毒案，越想越難過，認為不能就這樣算了，所以才發文，希望大家不要跟他一樣成為受害者。

衛生局啟動稽查機制，表示要查核現場環境衛生，如果衛生條件不符食品良好衛生規範準則規定，要求限期改善，屆期未改善者，將依食品安全衛生管理法第44條規定，處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生局提醒食品業者，餐點製備完成後應妥善管控保存時間與溫度，以防止食品腐敗變質，確保食品於供應過程中的安全性，特別在高溫潮濕氣候期間，更需加強控管。