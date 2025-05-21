想吃什麼自己訂！Uber Eats「青少年版」上線 限時滿額8.5折

繼去年推出「Uber青少年版」之後，Uber Eats今再宣布「Uber Eats青少年版」正式在台上線，全方位滿足青少年乘車行程與餐點訂單需求。即日起，13～17歲的青少年可透過家長的「家庭帳號」功能，開設「Uber Eats青少年版」專屬帳戶，協助家長減輕備餐壓力，同時透過多重安全機制，包含即時訂單追蹤及消費額度設定等功能，讓家長給予孩子的用餐自主性的同時，也能養成與理性消費習慣。

「Uber青少年版」自去年推出後廣受好評，讓青少年乘車，家長更安心。安全功能包括「分享我的行程」、「PIN碼驗證」、「行程中聯繫」、「即時位置追蹤與通知」和「行程錄音」等，且將由合作車隊派遣高評分且經驗豐富的職業駕駛接單，讓家長能即時掌握子女行程。

延續「青少年輕鬆用、家長更安心」的理念，今年推出的「Uber Eats青少年版」亦配有一系列安全機制，將由高評分的外送合作夥伴為青少年提供外送服務。同時透過家庭帳號功能，可以即時查看青少年的訂單內容、金額，以及外送合作夥伴的即時位置，輕鬆掌握孩子的用餐狀況，確保用餐安心與安全。家長也能透過家庭帳號自訂青少年每月消費額度上限，避免青少年超出設定預算。但要注意，「Uber Eats青少年版」並不含生鮮雜貨訂購服務。