一個人開心的事原來這麼多！「國際舒服等級表」大公開

編按：能獨處的人，不一定喜歡一個人，只是越來越懂得如何與自己相處。看安安把「國際孤獨等級表」換成「國際舒適等級表」，原來一個人開心的事居然那麼多！

●獨處是60% 的苦與40%的甜

圖／幸福文化提供

我最崇拜的廚師象廚說：「煮成功的焦糖，是苦中帶甜的。如果煮出來太甜，那就代表是失敗的焦糖喔！」

太甜，是因為太害怕失敗，所以太早就關火。

煮焦糖是一個非常緊張的時刻，失敗了也不能怪任何人。

眼睛要盯著融化的砂糖，等它從一灘清白的水冒出泡泡，再變成棕色。等待的時間會久得讓人以為步驟錯了，但當它突然開始變色，那速度又會快得讓人心驚膽跳，好像再多一秒就要毀掉。

我說，煮焦糖太難了。前面，要耐得住寂靜；後面，要煞得住歡騰。

任何一種成功都是這樣的，一定得經歷過一段長長的獨處，像洶湧的糖水泡泡，在焦化前，不允許任何攪擾。有人為了速成，而忍不住攪拌，那麼好不容易融化的糖，就會反砂成一開始的固體。能夠淡過稀薄，才能濃成琥珀。

孤獨，往往是過度認真的衍生物，但當你太過專注，那根本就沒空感受孤獨。「噢！我要思考，最好不要有人來吵我。」有時候只是這麼想，就被歸類為喜歡孤獨的人了。有人真的很喜歡孤獨嗎？我想是有的，但更多的，或許只是不想被打斷專注罷了。

喜歡相處是人的天性，然而人還會喜歡比相處更重要的東西，例如夢想、例如自由、例如成就感。等擁有了重要的東西，再來相處也不遲，獨處後的相處，

更張弛有度、收放自如，不獨行於人群中、不隱沒在大海裡。畢竟人在成為自己之前，不知道一個人就可以擁有全世界。

就像砂糖還沒熬成焦糖時，也以為只有跟奶油、乳酪、蛋清、麵團混在一起，才能成為美味的甜點。其實他能自己感受鍋子的熱、水的離開、分子的聚合，最終成為閃亮的琥珀色。

閃閃發亮的焦糖，可以沾上水果、淋上布丁、沖入奶茶、裹上麵包，它的焦苦微甜，能與任何一樣甜點融洽搭配，這樣的美味，是只有焦糖才有的特別。

●比相處更重要的事

以前的同學，不了解你的現在；現在的朋友，不知道你的過去。在一個人的時間空間裡，有對現在的思考、對回憶的清醒、對未來的幻想；不用照顧旁邊人的情緒，自己的燈，可以調到最暗、也可以開到最亮。

能獨處的人，不一定喜歡自己一個人，只是喜歡對未來的描繪越來越深。而一個人的料理，則是獨處的人一定會慢慢學會的事情。「蒜頭煸到有香氣、魚皮煎到金黃色」都是我剛開始在食譜裡最看不懂的描述。怎樣叫做有香氣？魚皮都要焦掉了、哪來的金黃色？真的是很頭痛。

料理就是有這樣的魔力，每一個步驟，都有它的道理。三分鐘煮泡麵也是煮、兩小時燉湯也是煮，沒有好與壞。不管難或簡單，都是我們的每一餐。

如果一個從不煮飯的人，願意試試看下廚，那他必定會從這個過程中找到一些找了很久的東西。或許是白天問題的答案，或許是夜晚反側的釋懷。我也曾經並不煮飯。然而開始之後，我才發現，原來很多事情，我可以自己掌控。

開始自己煮之後，我學會了挑肉選菜、我體驗了買蔥送蒜。逛過菜市場，才能算地頭蛇，生命裡多了一種超級市場之外的選擇。

我們這輩子赴湯蹈火，卻沒人逃得過滄海桑田。那麼，就認真體會當下的每一餐、每個時節，讓這生人間煙火熬出一輩子千山萬水。

來時路很長、眼前路無盡。一個人的料理，不在目的地，而是在這漫漫長路上，溫飽每一個夜裡的獨自打拚。

不論結果是成功或失敗，都是我自己的決定造成的。

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●「國際孤獨等級表」與「國際舒服等級表」

網路上曾流傳一張「國際孤獨等級表」，將「孤獨」分等列級、等級越高越孤獨。可以學不會孤獨，但不可以不學會舒服。如果一個人做一群人的事，是國際級的孤獨； 那一群人做一個人的事，就是越洋級的煩躁。「國際孤獨等級表」告訴我們，一個人自己去做以下這些事很孤獨， 好吧，有些事情真的不適合一個人做，不敢不是我們的錯。

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「孤獨」的定義，應該不是「一個人」，而是「不舒服」。有人說：「不要怕別人怎麼看你，因為根本沒人在看你。」但其實根本就很多人在看，甚至路人也會瞥一眼。我自己都常常在看別人，別人怎麼可能不看我？

所以「國際孤獨等級表」上的事，我可是不太想嘗試。比起一個人去看電影，在家看Netflix 舒服多了。一個人能做的事就多到數不清，為什麼一定要去嘗試感受孤獨呢？喜歡一個人看Netflix，也不代表就不能喜歡兩個人一起去看電影。只要自在，都不孤單。

一個人整理房間、一個人爬山、一個人洗澡唱歌、一個人在家煮火鍋，每個「一個人」的時候，都是跟自己對話的好時機。我們有很多很多的話要說，而且別人聽不懂，例如對過去的懷念、對未來的想像，還有心底的焦慮、囂張的大話，這些可都是機密檔案，一點都不能給別人看。

如果人群是熱鬧的快板，一個人就是平靜的慢板。兩個人有點乾、三個人有點吵，那麼這一刻，一個人就是最舒服的選擇。

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作者介紹：張安安

一個努力上班也努力下班的人，經營了一個播放著日常生活並有著27萬訂閱人次的頻道，這個頻道叫做《安安台北小日常》。著有《1個人的下班料理》食譜書。

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【本文摘自《下班後，人生才開始》、作者：張安安、出版社：幸福文化】