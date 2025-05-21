高齡駕駛肇事攀升 立委籲加裝先進駕駛輔助系統 陳世凱：3個月研議

三峽78歲余姓男子19日駕車肇事釀3死12傷，引發社會震怒，交通部昨宣布下修高齡駕駛換照年齡至70歲外，也提出高齡駕駛管理措施，立委今建議比照他國要求高齡者車輛強制加裝先進駕駛輔助系統（ADAS），交通部長陳世凱表示，3個月內研議補助高齡駕駛加裝ADAS。

目前70歲以上有駕照者約182.6萬人次，交通部昨宣布「高齡駕駛人駕駛管理制度」3措施，包含高齡換照年齡擬從75歲下修至70歲，換照考試增加「實地演練」，若70歲後繳回駕照，提供TPASS加碼補助繳回駕照。

交通部今赴立法院交委會進行報告並備質詢，立委李昆澤及洪孟楷都關心高齡駕駛車輛加裝ADAS議題，李昆澤質詢表示，從世界各國換照制度來看，台灣與日、韓檢查項目一致，但路考部分有差異，建議參考日、韓、美、澳建立分階段換照制度，根據不同年齡、特定違規項目建立不同制度。

李昆澤指出，日本有補助高齡駕駛購買配有ADAS新車，加拿大今年也強制新車搭載ADAS，歐盟也要求新車配備加裝ADAS，台灣可視他國成效，要求高齡者車輛強制加裝並補助經費。

交通部長陳世凱表示，目前新車都有配備ADAS，未來3個月內再來研議補助高齡駕駛加裝ADAS。