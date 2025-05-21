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端午粽聰明吃 嘉市聖馬醫院營養師：「粽要五點」每天1顆避免過量
端午節將至，應景粽子為不可或缺的一環，但若未注意食用過量容易造成腸胃不適，甚至引發血糖、血脂、血壓異常等問題。嘉義市聖馬爾定醫院營養師尤偉銘提醒民眾，掌握幾個「健康吃粽要訣」，就能兼顧美味與健康。且建議成人每天一顆小粽子為限，避免攝取過多熱量。
聖馬爾定醫院營養室副主任尤偉銘表示，選擇粽子不外乎注意內餡與份量，建議可改選瘦肉、雞胸肉、香菇、栗子等低脂、高纖的食材，既能保有風味，也降低熱量負擔。另外，糯米屬於糯性澱粉，不易消化，可用部分糙米、紫米或薏仁等全穀類混合製作，增加膳食纖維，有助於腸胃蠕動、預防便秘與血糖飆升。且一般成人每日以「一顆小粽子」為限，避免攝取過多熱量。
尤偉銘提供「粽要五點」供民眾參考，包括適量品嘗1天1顆剛剛好、搭配蔬果補足纖維與維生素可幫助腸道健康、來杯無糖茶飲有助平衡粽子的油膩感促進消化、選擇高纖低鹽低脂內餡以及戶外走走促代謝等。
尤偉銘提醒，在節日聚餐時應避免暴飲暴食，維持良好的作息與運動習慣，才能吃得開心又健康。只要聰明挑、適量吃，就能與家人安心共享佳節團圓的喜悅。
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