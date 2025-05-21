快訊

沒有最高只有更高 外食費為何連飆3年漲不停？

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

做一個不讓鄰國攻陷的島嶼：新加坡如何捍衛小國地位？

名畫驚見「四邊包繩不打洞」…故宮格調遭質疑 小編：不會被查水表

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書粉專「故宮精品」在范寬名畫《谿山行旅圖》上標註「四邊包繩-不打洞)」引發熱議。圖擷自臉書粉專「故宮精品」
臉書粉專「故宮精品」在范寬名畫《谿山行旅圖》上標註「四邊包繩-不打洞)」引發熱議。圖擷自臉書粉專「故宮精品」

2025年世界壯年運動會正在雙北舉辦，日前一面宣傳看板因印有備註給製作廠商的「四邊包繩不打洞」，引發熱議。故宮網路商城臉書粉專「故宮精品」19日跟風，將斗大的「四邊包繩-不打洞)」字樣標註在范寬名畫《谿山行旅圖》正中央，引來上萬網友回響，律師林智群轉發貼文笑道：「故宮也參戰了嗎？」

「故宮精品」臉書小編於19日中午12點發出「小編不正經」貼文，表示若想輸出珍藏畫作，故宮精品都幫您準備好了，不用自己印。此文並附上范寬名畫《谿山行旅圖》的掛畫圖樣，但正中央卻標註了「四邊包繩-不打洞)」，引起網友熱議。

不少網友好奇台北市政府是否會因此生氣，有人留言「如果台北市政府叫你刪除文章，你要出聲耶」，吸引逾千名網友按讚，還有網友戲稱：「如果被上頭施壓要刪文的話，你下一篇就發肉形石，這樣我們就知道你是被施壓了。」

「故宮精品」小編則親回網友，表示自己並不會被查水表，並秀出衍生自光緒十五年〈欽定一甲第一名殿試 策〉中，寓意皇帝欽定第一名的高中考運包商品，表示自己的工作日報和記錄都在這。

但質疑聲浪也不少，有網友留言「故宮故宮，妳是可以這樣子的嗎？」、「國際級的博物館，以這種方式訕笑自己國家出包的國際賽事，我覺得這幽默的格調不是很高」，小編則回應：「你想我是什麼樣子的」，並貼出「本宮乏了」、「政倦了」等藝術商品圖像。

針對世壯運宣傳看板出現「四邊包繩-不打洞」一事，日前北市建管處嚴正澄清，指出該廣告看板是民間自行製作誤植，並非出自官方，且已於接獲反映當天撤除，請外界莫再以訛傳訛、刻意操作。

林智群 故宮 世壯運

延伸閱讀

王文洋被爆包養小50歲「學生妹」、藏私生子 拒驗DNA遭討10億

林郁婷暖心對104歲林友茂喊「有事要叫我」 網狂讚：太溫暖了

燒臘店老闆參加世壯運「丟飛盤」 網打趣：研發新上菜方式？

三峽車禍重點非年齡！財經專家指國外已強制裝AEB「交通部要睡多久」？

相關新聞

三峽駕駛疑似暴衝釀3死 醫曝恐「大腦煞車」機制壞了

新北市三峽日前發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自用房車高速行駛，並衝撞多位民眾及學童，造成3死12傷。外界懷疑，駕駛余姓...

冷氣機勿碰這鍵！專家揭「魔級」按鈕電費倍增 教按1鍵舒適省電

夏天愈來愈熱，不少人都會開冷氣降溫，但冷氣機有1個按鍵切勿亂碰，否則電費隨時以倍數增長！台灣經濟部能源局就曾發文指，冷氣機分別有1個「神級」和「魔級」按鍵，其中「神級」按鍵可讓你晚上睡得舒適又省電，「魔級」按鍵則會令電費倍增，可謂「天堂」與「地獄」。

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

今天依舊熱如炎夏。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五滯留鋒在...

名畫驚見「四邊包繩不打洞」…故宮格調遭質疑 小編：不會被查水表

臉書粉專「故宮精品」19日竟跟風，也將范寬名畫《谿山行旅圖》上，以斗大「四邊包繩-不打洞)」字樣標註在畫的正中央，此舉引來逾1.3萬名網友按讚或笑容表情，律師林智群也因此轉發「故宮精品」的貼文表示：「故宮也參戰了嗎？」

史上第2熱的4月 氣象署細數全球極端天氣事件頻傳

今年4月為史上第二熱的4月。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心（Coper...

鋒面被擋在東海上 粉專：晴朗悶熱到周末 西南季風5月底進場

周末前悶熱、午後雷雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據今天至周末的歐洲模式的累積雨量預報，南海到台灣以東的太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。