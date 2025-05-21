名畫驚見「四邊包繩不打洞」…故宮格調遭質疑 小編：不會被查水表

2025年世界壯年運動會正在雙北舉辦，日前一面宣傳看板因印有備註給製作廠商的「四邊包繩不打洞」，引發熱議。故宮網路商城臉書粉專「故宮精品」19日跟風，將斗大的「四邊包繩-不打洞)」字樣標註在范寬名畫《谿山行旅圖》正中央，引來上萬網友回響，律師林智群也轉發貼文笑道：「故宮也參戰了嗎？」

「故宮精品」臉書小編於19日中午12點發出「小編不正經」貼文，表示若想輸出珍藏畫作，故宮精品都幫您準備好了，不用自己印。此文並附上范寬名畫《谿山行旅圖》的掛畫圖樣，但正中央卻標註了「四邊包繩-不打洞)」，引起網友熱議。

不少網友好奇台北市政府是否會因此生氣，有人留言「如果台北市政府叫你刪除文章，你要出聲耶」，吸引逾千名網友按讚，還有網友戲稱：「如果被上頭施壓要刪文的話，你下一篇就發肉形石，這樣我們就知道你是被施壓了。」

「故宮精品」小編則親回網友，表示自己並不會被查水表，並秀出衍生自光緒十五年〈欽定一甲第一名殿試 策〉中，寓意皇帝欽定第一名的高中考運包商品，表示自己的工作日報和記錄都在這。

但質疑聲浪也不少，有網友留言「故宮故宮，妳是可以這樣子的嗎？」、「國際級的博物館，以這種方式訕笑自己國家出包的國際賽事，我覺得這幽默的格調不是很高」，小編則回應：「你想我是什麼樣子的」，並貼出「本宮乏了」、「政倦了」等藝術商品圖像。

針對世壯運宣傳看板出現「四邊包繩-不打洞」一事，日前北市建管處嚴正澄清，指出該廣告看板是民間自行製作誤植，並非出自官方，且已於接獲反映當天撤除，請外界莫再以訛傳訛、刻意操作。