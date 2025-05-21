快訊

LINE免費貼圖9款！女神李珠珢陪你180天 人魚漢頓終身免費用

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

天氣熱爆 熱傷害就診比113年同期多8成

中央社／ 台北21日電
高溫持續拉警報，熱傷害就診人次增加。聯合報系資料照
高溫持續拉警報，熱傷害就診人次增加。聯合報系資料照

天氣有夠熱，根據衛福部統計，今年5月至今已有310人次因熱傷害就診，比去年5月170人次增加8成。國健署提醒常見警訊如心跳加速、不出汗、頭暈、噁心、抽筋、昏迷等，應當心。

交通部中央氣象署指出，今天各地大多為多雲到晴，各地高溫為攝氏31到35度，感受悶熱，其中在中南部近山區局部可能達到36度或以上，外出活動請注意防曬並多補充水分，就算到了夜晚清晨，各地低溫仍有25至28度。

高溫持續拉警報，衛生福利部統計，5月1日至20日熱傷害就診總計310人次，比去年5月170人次多出140人次。

常見的熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭、中暑等，又以中暑最嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭，最嚴重可能死亡。

衛福部國民健康署提醒，當人體處在溫度高、濕度高的環境下，汗水不易排出體外，如水分又攝取不夠，會讓體感溫度升高，宜掌握「涼、補、心」預防熱傷害，也就是保持「涼」爽，降溫避暑是關鍵；「補」充水分，時時補水，渴了再喝就太晚；提高警覺「心」。

至於熱傷害的警訊，國健署指出，包括體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀。

國健署強調，一旦有前述症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，可提供添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快速度就醫，多一分警覺、少一分傷害。

高溫 國健署

延伸閱讀

台南老翁烈日迷途疑中暑 自稱菲律賓搭船來台又撿樹枝要吃

家庭成菸害高風險場域 二手菸暴露率升至35.6%

熱傷害不只中暑也可能「燒壞大腦」 醫：悶熱增加焦躁

好熱！衛福部揭5月熱傷害就診 較去年同期增逾百人次

相關新聞

三峽駕駛疑似暴衝釀3死 醫曝恐「大腦煞車」機制壞了

新北市三峽日前發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自用房車高速行駛，並衝撞多位民眾及學童，造成3死12傷。外界懷疑，駕駛余姓...

冷氣機勿碰這鍵！專家揭「魔級」按鈕電費倍增 教按1鍵舒適省電

夏天愈來愈熱，不少人都會開冷氣降溫，但冷氣機有1個按鍵切勿亂碰，否則電費隨時以倍數增長！台灣經濟部能源局就曾發文指，冷氣機分別有1個「神級」和「魔級」按鍵，其中「神級」按鍵可讓你晚上睡得舒適又省電，「魔級」按鍵則會令電費倍增，可謂「天堂」與「地獄」。

新冠疫情6月高峰 長者疫苗覆蓋率差2成

台灣將邁入超高齡社會，統計顯示，新冠病毒攻擊對象以長者、免疫低下、免疫不全族群最為脆弱，藝人陳奕迅也因染疫被迫演唱會延期...

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

今天依舊熱如炎夏。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五滯留鋒在...

史上第2熱的4月 氣象署細數全球極端天氣事件頻傳

今年4月為史上第二熱的4月。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心（Coper...

鋒面被擋在東海上 粉專：晴朗悶熱到周末 西南季風5月底進場

周末前悶熱、午後雷雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據今天至周末的歐洲模式的累積雨量預報，南海到台灣以東的太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。