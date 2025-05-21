養雞戶小腿抓傷險喪命 部桃醫師提醒注意這些事

從事養雞的男子阿勇（化名）左小腿日前不小心被雞爪抓傷，一開始只擦藥膏簡單處理，未徹底清潔消毒，引發嚴重的細菌感染，造成敗血性休克，緊急送入衛福部桃園醫院加護病房才保住一命。

桃園醫院骨科醫師陳俞旭表示，患者經診斷為仙人掌桿菌感染，看似微不足道的小傷口，其實潛藏著極大的感染風險。當細菌透過傷口進入體內並迅速繁殖時，可能引發局部紅腫、化膿，甚至擴散至全身，導致敗血症、壞死性筋膜炎等嚴重併發症。他強調，壞死性筋膜炎尤其兇險，會快速破壞皮下組織與筋膜，若未及時治療，24至48小時內就可能導致大範圍組織壞死、敗血性休克，甚至死亡。

壞死性筋膜炎的可能後果包括大範圍組織壞死與切除，嚴重者可能需截肢保命。也會出現多重器官衰竭，細菌毒素引發全身性炎症反應，造成多器官損傷，患者因為要面對多次清創手術與長期傷口重建，需要長期住院與復健，若感染控制不及，死亡率可高達30%至50%。

桃園醫院指出，仙人掌桿菌廣泛存在於土壤、灰塵與動物表面，對健康人而言通常不具威脅，但當免疫力低下或發生外傷時，細菌便可能趁虛而入。感染仙人掌桿菌的高風險族群包括癌症患者、器官移植接受者、糖尿病患者，以及長期使用免疫抑制劑者。

仙人掌桿菌感染的初期症狀可能包括傷口紅腫、化膿、疼痛、滲液、發熱及全身不適。若未及時治療，可能引發菌血症、心內膜炎、壞死性筋膜炎等，甚至威脅生命。

桃園醫院骨科病房護理長王瓊玉說，處理任何大小傷口，都應立即用清水或生理食鹽水徹底沖洗，去除異物與污染，使用無菌敷料保持傷口乾淨並適當濕潤，避免外來細菌進入。

王瓊玉避免使用不明藥物，勿自行塗抹未經醫囑的藥膏或民俗療法，以免造成二次感染，也要密切觀察傷口變化如出現紅腫、熱痛、滲膿、發燒等感染徵象，應立即就醫。

王瓊玉說，高風險族群需特別注意，免疫力低下者、長期病患應特別小心，定期檢查傷口並細心照護；勞動、農畜工作者請穿戴防護裝備：例如長褲、護膝、手套、工作鞋，以降低皮膚直接受傷的風險。

陳俞旭強調，要避免小傷口變成大危機的關鍵，在於正確的傷口處理與細心觀察，不要輕忽任何一個傷口，建立良好的個人衛生習慣，才能有效降低感染風險，共同守護健康。