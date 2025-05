12項環境威脅蜜蜂生機 亟需人類保育

戰爭衝突、路燈和微塑膠等12項環境威脅,都危害蜜蜂的生存空間!報告指出,蜜蜂傳粉在未來十年會受到嚴重干預,一方面植物多樣性因環境變化而降低,一方面環境汙染也危害蜜蜂的傳粉能力。專家呼籲,人類應創造更友善的環境,「保護傳粉昆蟲就是保護人類!」

蜜蜂傳粉威脅大

《生態觀察》報導,雷丁大學報告指出,未來十年蜜蜂將面臨12項傳粉威脅,包括戰爭衝突、路燈、微塑膠、空氣污染、殺蟲劑和農業抗生素等干預因素,都危害蜜蜂的生存空間,甚至導致整個蜂群的滅亡。

調查指出,日益增多的戰亂迫使各國種植更少的作物種類,導致整個季節蜜蜂沒有多樣化的食物,而歐洲各地的蜂巢也受到微塑膠顆粒的污染,其中都含有PET塑膠等合成材料。此外,路燈、街道燈光等人造光會使夜間傳粉蜜蜂的訪花次數減少62%,加上空氣污染也會影響其生存、繁殖和生長。

如今,用於農業的抗生素也侵入蜂巢,並改變了蜜蜂傳粉的行為。對此,儘管對農藥殺蟲劑的使用進行管制,但研究指出,其可能與其他化學物質發生相互作用,造成更嚴重的危害。

人類保護傳粉昆蟲

《衛報》報導,包括更嚴格法律限制危害健康的抗生素、駕駛電動車以降低空氣污染、公園內建造花卉豐富的棲息地,以及培育富含花粉和花蜜的植物,都能為蜜蜂和其他傳粉者提供良好環境,並落實自然生態的永續發展。

「保護傳粉昆蟲就是保護人類!」雷丁大學教授波茨表示,傳粉昆蟲對人們的糧食系統、氣候適應力和經濟安全至關重要,盡早發現新的威脅並找到保護牠們的方法,將會是防止其數量大幅下降的關鍵。

雷丁大學教授塞納帕蒂也指出,人們需要維護、管理和改善自然生態,為傳粉昆蟲創造更安全的空間,從花園、農場到公共空間都能成為友善棲息地,仰賴人類的改變發揮巨大作用。

