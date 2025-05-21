快訊

LINE免費貼圖9款！女神李珠珢陪你180天 人魚漢頓終身免費用

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

聽新聞
0:00 / 0:00

12項環境威脅蜜蜂生機 亟需人類保育

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

戰爭衝突、路燈和微塑膠等12項環境威脅，都危害蜜蜂的生存空間！報告指出，蜜蜂傳粉在未來十年會受到嚴重干預，一方面植物多樣性因環境變化而降低，一方面環境汙染也危害蜜蜂的傳粉能力。專家呼籲，人類應創造更友善的環境，「保護傳粉昆蟲就是保護人類！」

蜜蜂傳粉威脅大

生態觀察》報導，雷丁大學報告指出，未來十年蜜蜂將面臨12項傳粉威脅，包括戰爭衝突、路燈、微塑膠、空氣污染、殺蟲劑和農業抗生素等干預因素，都危害蜜蜂的生存空間，甚至導致整個蜂群的滅亡。

調查指出，日益增多的戰亂迫使各國種植更少的作物種類，導致整個季節蜜蜂沒有多樣化的食物，而歐洲各地的蜂巢也受到微塑膠顆粒的污染，其中都含有PET塑膠等合成材料。此外，路燈、街道燈光等人造光會使夜間傳粉蜜蜂的訪花次數減少62%，加上空氣污染也會影響其生存、繁殖和生長。

如今，用於農業的抗生素也侵入蜂巢，並改變了蜜蜂傳粉的行為。對此，儘管對農藥殺蟲劑的使用進行管制，但研究指出，其可能與其他化學物質發生相互作用，造成更嚴重的危害。

人類保護傳粉昆蟲

衛報》報導，包括更嚴格法律限制危害健康的抗生素、駕駛電動車以降低空氣污染、公園內建造花卉豐富的棲息地，以及培育富含花粉和花蜜的植物，都能為蜜蜂和其他傳粉者提供良好環境，並落實自然生態的永續發展。

「保護傳粉昆蟲就是保護人類！」雷丁大學教授波茨表示，傳粉昆蟲對人們的糧食系統、氣候適應力和經濟安全至關重要，盡早發現新的威脅並找到保護牠們的方法，將會是防止其數量大幅下降的關鍵。

雷丁大學教授塞納帕蒂也指出，人們需要維護、管理和改善自然生態，為傳粉昆蟲創造更安全的空間，從花園、農場到公共空間都能成為友善棲息地，仰賴人類的改變發揮巨大作用。

【更多精采內容，詳見

戰爭衝突、路燈和微塑膠等12項環境威脅，都危害蜜蜂的生存空間！（Photo by Aaron Burden on Unsplash under C.C License）
戰爭衝突、路燈和微塑膠等12項環境威脅，都危害蜜蜂的生存空間！（Photo by Aaron Burden on Unsplash under C.C License）

蜜蜂 抗生素

延伸閱讀

狗狗天天吃同款飼料都不會膩嗎？汪星人「驚人飲食偏好曝」：越單調越愛吃

豐原農會蜂蜜食農教育體驗活動 親子一起認識蜜蜂

受邀出席日本廣島原爆80年紀念活動 盧秀燕：追求和平要能夠避戰

坎城影展／艾瑪史東走紅毯「遇襲」　驚慌失措表情母湯

相關新聞

三峽駕駛疑似暴衝釀3死 醫曝恐「大腦煞車」機制壞了

新北市三峽日前發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自用房車高速行駛，並衝撞多位民眾及學童，造成3死12傷。外界懷疑，駕駛余姓...

冷氣機勿碰這鍵！專家揭「魔級」按鈕電費倍增 教按1鍵舒適省電

夏天愈來愈熱，不少人都會開冷氣降溫，但冷氣機有1個按鍵切勿亂碰，否則電費隨時以倍數增長！台灣經濟部能源局就曾發文指，冷氣機分別有1個「神級」和「魔級」按鍵，其中「神級」按鍵可讓你晚上睡得舒適又省電，「魔級」按鍵則會令電費倍增，可謂「天堂」與「地獄」。

新冠疫情6月高峰 長者疫苗覆蓋率差2成

台灣將邁入超高齡社會，統計顯示，新冠病毒攻擊對象以長者、免疫低下、免疫不全族群最為脆弱，藝人陳奕迅也因染疫被迫演唱會延期...

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

今天依舊熱如炎夏。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五滯留鋒在...

史上第2熱的4月 氣象署細數全球極端天氣事件頻傳

今年4月為史上第二熱的4月。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心（Coper...

鋒面被擋在東海上 粉專：晴朗悶熱到周末 西南季風5月底進場

周末前悶熱、午後雷雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據今天至周末的歐洲模式的累積雨量預報，南海到台灣以東的太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。