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梅雨要來了？ 粉專：下周四至端午鋒面+西南風雙重影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周四歐洲數值模式雨區模擬。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
下周四歐洲數值模式雨區模擬。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

5、6月梅雨季，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周西南季風進入南海後，將為台灣帶來豐沛水氣。下周四至端午節（31日）期間，受梅雨鋒面及西南風雙重影響，各地天氣不穩定，下雨機率高。󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西南季風活動情形，是台灣中南部雨季關鍵指標。

中央氣象署表示，下周三至下周五預計會有一道鋒面在華中至華南建立並逐漸接近台灣，各地天氣轉趨不穩定，易有局部短暫陣雨或雷雨，鋒面位置仍有不確定性，其影響範圍、時間不確定性高，留意最新氣象預報資訊。

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