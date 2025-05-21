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醫：高齡非唯一道安風險 換照變革應有科學依據

中央社／ 台北21日電

新北三峽發生嚴重車禍，涉案駕駛78歲，交通部將加嚴、下修換照年齡，與衛福部合作加強危險感應與認知功能評估，但醫界人士指出肇事較多的是年輕族群，換照變革應有科學依據。

新北三峽19日發生3死12傷車禍，78歲余姓駕駛事前涉嫌肇事逃逸，高速駛離時又釀成這起重大事故。交通部長陳世凱昨天宣布，整體駕照管理將有3大變革，包含考試加嚴增加鑑別度、強化違規者安全駕駛風險意識、協助高齡者安全駕駛，其中高齡制度最快明年上路。

衛生福利部次長林靜儀今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前接受媒體聯訪，被問到未來衛福部與交通部合作加強高齡駕駛安全規劃，她說，現行成人健檢不得作為目的外使用，衛福部角色是提供醫療健康評估支援與專業協助，具體細節進行協調，確保制度科學合理。

針對制度科學合理性，台灣大學小兒科兼任主治醫師李秉穎在臉書上發文指出，既然交通部提到「高齡駕駛雖然傷亡數高，但肇事較多的其實是18至24歲族群」，不懂為何要特意去修改年齡限制。他今天上午接受媒體聯訪表示，加強交通安全最根本做法是根本原因分析。

李秉穎認為，因為個別的交通事故個案就直接修法或下修年齡限制，這樣做是不合理的，預防風險必須有科學依據，而非看到個案就想修改制度。建議分析不同年齡層交通事故發生率，包括一般車禍、重大車禍和致死車禍比率，比較高齡者與其他族群之間的差異。

李秉穎說，以偏鄉、交通工具不便地區為例，當高齡者繳回駕照可獲得T-PASS大眾交通優惠，這並非有效誘因，偏鄉地區根本沒有大眾運輸可搭，是變相剝奪了他們的行動自由，政策不能只看事故個案決定，必須根據完整、客觀統計數據進行討論，進行成本效益分析。

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