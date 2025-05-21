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氣象署：2025年4月有紀錄以來第2熱 籲積極減碳

中央社／ 台北21日電

氣象署表示，最新國際研究顯示，今年4月為有紀錄以來第2熱的4月，相較於工業化前高出了攝氏1.51度，而今年極有可能成為有史以來5個最熱年份之一。

氣象署呼籲，需要更積極的減碳計畫、氣候行動減緩暖化趨勢。

中央氣象署在臉書「報氣候－中央氣象署」表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心（CopernicusClimate Change Service）和美國國家環境資訊中心（NCEI）最新出爐的2025年4月全球氣候報告，今年4月成為有紀錄以來第2熱的4月，全球平均溫度比1991至2020的平均值高出0.6度，相較於工業化前（1850－1900）則高出了1.51度。

至於全球最熱的4月發生在去年，月均溫比1850年至1900年工業化前高出攝氏1.58度。

值得一提的是，報告中指出，有紀錄以來10個最熱的4月全部出現在2010年之後，其中9個甚至都發生在2016年之後。

氣象署表示，全球極端天氣頻傳，台灣鄰國也遭殃，泰國北部在4月創下42.3度的高溫；巴基斯坦和印度在初夏遭受不尋常的熱浪，部分地區溫度高達49度；同時，歐洲部分地區，特別是德國，自2月以來因異常高溫和缺雨導致乾旱，萊茵河水位僅達平常一半，嚴重影響當地航運。

氣象署說，台灣所在的東亞地區，同樣面臨極端天氣事件的威脅。日本4月溫度比平均值高出0.77度，而香港則經歷了自1947年以來第2乾的4月，降雨量僅為正常值的37%。

至於台灣，4月的平均氣溫和降雨則沒有特別極端的紀錄，今年4月平均23.4度，較長期平均值多0.1度。

氣象署提到，全球暖化趨勢明確，2025年前1至4月的全球平均溫度是有紀錄以來第2高。專家分析顯示，2025年極有可能成為有史以來5個最熱年份之一。

氣象署呼籲需要更積極的減碳計畫、氣候行動減緩暖化趨勢，當然，提升當地的氣候韌性以及面對災害的調適能力也是刻不容緩。

高溫 氣象署 暖化

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