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通學區限速不統一恐成「Kill zone」 陳世凱：再與地方溝通

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
外界質疑各縣市的通學巷弄限速不一致，對於通學限速是否全國一致，交通部長陳世凱今表示，由於各學校周邊環境不同，因此限速也不同，未來可與地方溝通，討論是否統一。聯合報系資料照
外界質疑各縣市的通學巷弄限速不一致，對於通學限速是否全國一致，交通部長陳世凱今表示，由於各學校周邊環境不同，因此限速也不同，未來可與地方溝通，討論是否統一。聯合報系資料照

三峽重大車禍引發國人關注，外界質疑各縣市的通學巷弄限速不一致，民眾容易混淆搞錯。對於通學限速是否全國一致，交通部長陳世凱今表示，由於各學校周邊環境不同，因此限速也不同，未來可與地方溝通，討論是否統一。

陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，會前接受聯訪時，針對三峽事故引發通學區限速是否全國統一議題，陳世凱表示，通學區的限速規範為地方政府權責，但交通部、內政部、地方政府會三方合作，針對通學步道進行優化，做得更好。

由於目前各縣市通學巷弄限速不同，有些地區限速20公里、有些限速30公里，但有部分地區竟限速50里，通學區恐成為「Kill zone」，對於未來是否全國通學區統一限速，陳世凱表示，由於各學校周邊環境不同，限制的速度規範也不同，但如果民眾認為有需要，可以與地方政府溝通，討論是否統一限速。

針對我國兒少交通事故死傷情形增加的癥結原因，交通部報告指出，分析我國兒少交通安全主要面臨的問題，包含上下學通學空間不夠友善、用路人投機違規心態、無照騎乘機車及需形塑用路人正確觀念等，為解決兒少交通問題並協助地方政府落實行人安全及道路工程改善，交通部推動各項道安改善工作，包含積極辦理工程改善、加強標誌標線與號誌設置、無照駕駛防治、積極推動交通安全教育及宣導。

交通部報告，校園周邊道路改善已完成288校；中央補助地方的優先改善路口，去（2024）年底已完成784處；去年底公路局轄管省道路口已完成2978處路口改善；行人穿越道退縮全國已完成2226處。

標誌標線部分，去年底完成「道路交通號誌標誌設計規則參考指引」，改善標誌標線號誌各地不一致的情形。

無照駕駛部分，交通部已再研擬道路交通管理處罰條例加重處罰修正草案，陳報行政院核轉立法院審議，包含當場移置保管車輛、比照危險駕駛提高罰鍰上限至3.6萬元、提高吊扣牌照期間，包含初犯吊扣3個月、5年內違反2次，吊扣6個月、5年內違反3次，吊扣1年；另外，肇事致人重傷或死亡吊銷駕照終身不得再考領。

外界質疑各縣市的通學巷弄限速不一致，對於通學限速是否全國一致，交通部長陳世凱今表示，由於各學校周邊環境不同，因此限速也不同，未來可與地方溝通，討論是否統一。聯合報系資料照片
外界質疑各縣市的通學巷弄限速不一致，對於通學限速是否全國一致，交通部長陳世凱今表示，由於各學校周邊環境不同，因此限速也不同，未來可與地方溝通，討論是否統一。聯合報系資料照片
各縣市通學區限速不同，有些限速20公里，有些限速竟高達50公里。圖／台中市交通局提供
各縣市通學區限速不同，有些限速20公里，有些限速竟高達50公里。圖／台中市交通局提供

限速 標誌 交通部長

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