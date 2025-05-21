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影／端午節應景食材花生粉驗出黃麴毒素 高雄衛生局：已下架查處

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市衛生局執行端午節食品稽查（稽查畫面，非違規食品）。記者郭韋綺／翻攝
高雄市衛生局執行端午節食品稽查（稽查畫面，非違規食品）。記者郭韋綺／翻攝

端午節將至，高雄市政府衛生局近期會同消保官執行端午節前食品專案查察，針對傳統市場、賣場、超市、南北貨攤商、食品製造業及餐飲業等販售粽子與應節食材，共抽驗158件產品，其中2件蔬果農業殘留、1件花生粉驗出黃麴毒素，已令業者下架並依法處辦。

抽驗項目包括餡料56件、肉類及其加工品39件、粽子成品29件、花生粉13件、醬料12件與蔬果9件，並依檢體類別檢驗衛生標準、漂白劑、環氧乙烷、防腐劑、重金屬、農藥殘留、著色劑、規定外煤焦色素、動物用藥、真菌毒素。

這次查察結果3件不合格，其中2件蔬果檢出農藥殘留不符規定，1件無法提供來源，依食品安全衛生管理法裁處，1件已移請來源商所在地衛生局辦理；此外還稽查1件花生粉檢出黃麴毒素，已要求業者立即下架回收，並開單限期改正，將依改善情形辦理後續處分。

衛生局指出，花生、玉米、麥、堅果類食品如保存條件不當，可能產生黃麴毒素，黃麴毒素具有肝毒性，高劑量食入可能造成肝臟發炎、出血與細胞壞死，長期低劑量攝取可能引起肝細胞突變與肝癌。

衛生局呼籲，食品業者應管理原料、半成品與成品的儲存條件，製作、運輸、販售各階段保持乾燥及低溫，而民眾購買端午節食材時，應選擇販售來源明確、設施符合規定場所。

消保官則說，若民眾與業者發生爭議，可撥打1999市民服務專線或1950消費者服務專線反映，將稽查產品價格與銷售情形，依法處理違規行為。

高雄市衛生局執行端午節食品稽查（稽查畫面，非違規食品）。記者郭韋綺／翻攝
高雄市衛生局執行端午節食品稽查（稽查畫面，非違規食品）。記者郭韋綺／翻攝

衛生局 端午節 消保官

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