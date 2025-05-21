三峽駕駛疑似暴衝釀3死 醫曝恐「大腦煞車」機制壞了

新北市三峽日前發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自用房車高速行駛，並衝撞多位民眾及學童，造成3死12傷。外界懷疑，駕駛余姓男子是否有「路怒症」（road rage）。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書指出，路怒症背後的真相，小心是隱藏的「陣發性暴怒症」在作祟。

張家銘說，在這個節奏愈來愈快、壓力愈來愈大的世界裡，開車本該是一段短暫安靜的獨處時光，但有時卻莫名其妙地變成一場戰爭。按喇叭、咆哮、惡意逼車，有時甚至演變成推擠、動手、毆打。

這些以為只是「路怒」（road rage），其實背後有更深的心理機轉，有時甚至牽涉到一種真正的精神醫學診斷：陣發性暴怒症（又稱間歇性爆發性疾患，IED），其特徵是，遠超過合理的程度的憤怒甚至衝動的暴力行為。

張家銘指出，陣發性暴怒症不是個性問題，而是大腦的「煞車」壞掉了，依美國梅約診所說法，陣發性暴怒症是種真正的精神疾病，症狀包括反覆出現、無法控制的激烈怒火，像是咆哮、摔東西、動手推人，甚至攻擊他人。

其中，最常出現的場景就是開車時，有人超車、按喇叭、擋路，就瞬間暴怒，失控罵人、逼車、下車理論。這些都不是偶發的情緒，而可能是一種長期、大腦神經調控異常的結果。陣發性暴怒症的爆發，通常持續不到半小時，但影響卻可能長年累積在人際關係、職場，甚至法律責任上。

很多人會問：「為什麼他這麼容易抓狂？」張家銘說，研究顯示，有陣發性暴怒症的人，常在小時候就經歷過家庭暴力、父母情緒失控、甚至是被霸凌。這些經驗讓他們學會了「暴力才有力量」這種錯誤模式。也有一些人，本身的基因讓他們的大腦對壓力特別敏感，像是神經系統的血清素系統調節異常，讓人很難冷靜下來。

張家銘表示，經影像研究發現，陣發性暴怒症患者的大腦結構和一般人不太一樣 - 負責冷靜思考的前額葉連線功能比較差，而情緒反應的杏仁核反而太活躍。這就像車子的煞車失靈、油門卡住，一遇到刺激就直接衝出去。

但這樣的情緒，不是忍耐就能解決的。它需要的是正確的治療。張家銘說，心理治療，特別是認知行為治療（CBT），可以學會看見情緒爆發的前兆、練習用新的方式表達不滿。有些人還需要透過藥物幫助穩定神經傳導物質，像是抗憂鬱藥、情緒穩定劑，來讓大腦的煞車系統恢復正常。

張家銘建議，平時應調整生活習慣，比如減少咖啡因、避免過度刺激、規律運動、冥想、保持良好睡眠，這些都有助於調節情緒與壓力。「情緒不是洪水猛獸，但若放任它無序流竄，終會衝垮我們最珍惜的東西。」