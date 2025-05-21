快訊

獨／三峽肇事老翁為何繞路？ 當地居民解答「他要去這」

葉丙成涉性平洩密案遭轟作秀 范雲等7綠委要求教育部調查

聽新聞
0:00 / 0:00

高齡駕駛肇事件數創7年最高 交長陳世凱曝1原因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，指出高齡駕駛換照年齡從75歲下修至70歲，並新增實際訓練課程，主因為老年人口增加，盼能降低肇事事故件數。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，指出高齡駕駛換照年齡從75歲下修至70歲，並新增實際訓練課程，主因為老年人口增加，盼能降低肇事事故件數。記者胡瑞玲／攝影

三峽車禍事故震驚社會，交通部昨宣布未來高齡駕駛換照年齡將從75歲下修至70歲，並新增實際訓練課程，但根據統計，自2017年交通部推出高齡駕駛換照計畫後，迄今高齡駕駛肇事件數逐年增加，交通部長陳世凱今表示，主因為老年人口增加，因此宣布下修換照年齡，盼能降低件數。

交通部昨針對高齡駕照監管召開記者會，會中陳世凱指出，未來將參考日本作法，修法把換照年齡下修至70歲，加嚴認知功能測驗；有肇事紀錄者需完成「安全駕駛實地訓練課程」、危險感知及交通安全教育課程、體格檢查。

根據交通部統計，2016年高齡駕駛換照計畫實施前，高齡駕駛肇事事故件數為2萬7935件，但自計畫實施後，2017年高齡駕駛肇事事故有3萬285件、2018年3萬5668件、2019年3萬9823件、2020年4萬4512件、2021年4萬6497件、2022年4萬9771件、2023年5萬6074件、2024年5萬8822件。

陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，針對高齡駕駛肇事件數增加，陳世凱會前接受聯訪時表示，目前70歲以上有駕照者182.6萬人，預估十年後，70歲以上有駕照者約272萬人。

至於如何降低高齡駕駛肇事件數？陳世凱說，根據過去10年數據顯示，雖然高齡駕駛肇事件數增加，但並非巨幅增加，這次宣布下修高齡駕駛換照年齡至70歲，就是希望可以降低肇事件數，並把危險感知及認知能力列為重要評估項目。

高齡駕駛 陳世凱 交通部長

延伸閱讀

三峽車禍太痛…駕駛換照年齡 擬下修至70歲

三峽重大事故 交長公開行程取消、520周年記者會也喊卡

78歲余翁駕車暴衝！16人傷、4人命危 今年2月才換照

交通部實現花東3小時疏運SOP 陳世凱發文感謝同仁

相關新聞

三峽駕駛疑似暴衝釀3死 醫曝恐「大腦煞車」機制壞了

新北市三峽日前發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自用房車高速行駛，並衝撞多位民眾及學童，造成3死12傷。外界懷疑，駕駛余姓...

冷氣機勿碰這鍵！專家揭「魔級」按鈕電費倍增 教按1鍵舒適省電

夏天愈來愈熱，不少人都會開冷氣降溫，但冷氣機有1個按鍵切勿亂碰，否則電費隨時以倍數增長！台灣經濟部能源局就曾發文指，冷氣機分別有1個「神級」和「魔級」按鍵，其中「神級」按鍵可讓你晚上睡得舒適又省電，「魔級」按鍵則會令電費倍增，可謂「天堂」與「地獄」。

新冠疫情6月高峰 長者疫苗覆蓋率差2成

台灣將邁入超高齡社會，統計顯示，新冠病毒攻擊對象以長者、免疫低下、免疫不全族群最為脆弱，藝人陳奕迅也因染疫被迫演唱會延期...

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

今天依舊熱如炎夏。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五滯留鋒在...

史上第2熱的4月 氣象署細數全球極端天氣事件頻傳

今年4月為史上第二熱的4月。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心（Coper...

鋒面被擋在東海上 粉專：晴朗悶熱到周末 西南季風5月底進場

周末前悶熱、午後雷雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據今天至周末的歐洲模式的累積雨量預報，南海到台灣以東的太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。