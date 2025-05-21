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高齡駕駛肇事件數創7年最高 交長陳世凱曝1原因
三峽車禍事故震驚社會，交通部昨宣布未來高齡駕駛換照年齡將從75歲下修至70歲，並新增實際訓練課程，但根據統計，自2017年交通部推出高齡駕駛換照計畫後，迄今高齡駕駛肇事件數逐年增加，交通部長陳世凱今表示，主因為老年人口增加，因此宣布下修換照年齡，盼能降低件數。
交通部昨針對高齡駕照監管召開記者會，會中陳世凱指出，未來將參考日本作法，修法把換照年齡下修至70歲，加嚴認知功能測驗；有肇事紀錄者需完成「安全駕駛實地訓練課程」、危險感知及交通安全教育課程、體格檢查。
根據交通部統計，2016年高齡駕駛換照計畫實施前，高齡駕駛肇事事故件數為2萬7935件，但自計畫實施後，2017年高齡駕駛肇事事故有3萬285件、2018年3萬5668件、2019年3萬9823件、2020年4萬4512件、2021年4萬6497件、2022年4萬9771件、2023年5萬6074件、2024年5萬8822件。
陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，針對高齡駕駛肇事件數增加，陳世凱會前接受聯訪時表示，目前70歲以上有駕照者182.6萬人，預估十年後，70歲以上有駕照者約272萬人。
至於如何降低高齡駕駛肇事件數？陳世凱說，根據過去10年數據顯示，雖然高齡駕駛肇事件數增加，但並非巨幅增加，這次宣布下修高齡駕駛換照年齡至70歲，就是希望可以降低肇事件數，並把危險感知及認知能力列為重要評估項目。
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