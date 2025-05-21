餐前1小動作...3個月甩肉4.3公斤 醫曝研究證實「喝水真的能減肥」

每天餐前喝水，真能幫助減重？減重醫師蕭捷健指出英國伯明罕大學針對84位肥胖成人的研究，結果顯示：實驗組每餐前30分鐘喝下500毫升水，12週後平均瘦了1.3公斤，若三餐都確實執行，體重甚至下降4.3公斤；對照組則僅減少0.8公斤。這項簡單的動作，被證實能有效幫助控制體重，無需改變飲食內容，就能輕鬆瘦身。

蕭捷健在臉書分享，韓國一項針對15位年輕人的實驗也得出類似結果。參與者分別在餐前、餐後或不喝水的情況下用餐。結果發現，餐前喝水者平均只攝取123公克食物，未喝水者則吃了162公克，但兩者飽足感幾乎一致。由此可見，餐前喝水能降低進食量，又不影響飽腹感，是輕鬆管理食慾的實用方法。

蕭捷健說，除了控制體重，水分對腸道健康同樣關鍵。膳食纖維雖能促進排便，但若攝水量不足，反而可能導致更嚴重的便秘。義大利一項針對117位便秘患者的研究發現，雖兩組都攝取25克纖維，但補水較多的一組排便次數明顯增加，且使用瀉藥的頻率下降。這證明高纖飲食若未配合足夠水分，反會「卡」得更嚴重。

蕭捷健建議，想同時減脂又顧腸道，也能試試簡單配方：在餐前那杯水中加入10克膳食纖維粉與20克植物性蛋白粉，讓水分、蛋白質與纖維一次補足。